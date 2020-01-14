Чехии угрожает эпидемия гриппа

За прошедшую неделю число пациентов с острыми инфекциями дыхательных путей в Чешской Республике увеличилось на 60% по сравнению с первой неделей января. На 100 000 жителей страны приходится около 1050 заболевших, сообщает Национальный институт здравоохранения (SZÚ).

Эпидемия гриппа в стране фиксируется ежегодно, в прошлом году пик заболевания пришелся на начало февраля. Как правило, гриппом заболевают около 10% взрослых и 20% детей.

В Европе наиболее распространен грипп типа А, подтипы H1 a H3, в меньшей степени - тип B. Больше всего случаев заболеваний в Чехии зафиксировано в Либерецком и Южноморавском краях, но и там пока эпидемия не объявлена (для этого показатель должен составлять свыше 1700 заболевших на 100 000 жителей).

Зимой 2018-2019 гг. за помощью к врачам при заболевании гриппом и другими инфекциями дыхательных путей обратились 996 000 человек. 625 человек были госпитализированы и находились в реанимации, из них 195 умерли. В целом за год по оценкам врачей в Чехии от гриппа умирает от 1500 до 2000 человек. Наиболее опасен грипп для хронически больных и пожилых людей с ослабленным иммунитетом.

Источник: idnes.cz