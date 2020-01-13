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В чешских детских садах все больше агрессивных детей

В чешских детских садах все больше агрессивных детей

Марина Комарова 1509 0
В детских садах участились случаи агрессии со стороны детей, следует из отчета Чешской школьной инспекции за прошлый год.
В чешских детских садах все больше агрессивных детей

По данным ведомства, больше стало случаев издевательств — в 2018-2019 годах они выявлены в 3,7% проверенных детсадов против 3% в 2017-2018 годах. Грубые высказывания в адрес воспитателей также становятся более частным явлением: их доля увеличилась с 5,1 до 7,8%. Согласно статистике, в каждом десятом детском саду были зафиксированы случаи агрессии, насилия или причинения вреда здоровью между детьми.

Причина такого поведения, по мнению педагогов и психологов, в неправильном воспитании, а также в кризисных ситуациях, которые складываются в семьях.

«Из нашей практики следует, что школы являются наиболее стабильным пространством для ребенка», — говорит социальный работник Ленка Марушкова, добавляя, что в семьях зачастую этой стабильности нет.

Вторым фактором является перегруженность детских садов: в некоторых группах на одного взрослого приходится 28 детей. С 2023 года в Чехии планируется ограничить количество детей в детском саду в одной группе до 20. 

Инспекция также отмечает, что детские сады и школы мало сотрудничают в плане подготовки детей к поступлению в первый класс. По данным Чешского статистического управления, около 23% чешских детей пошли в первый класс в возрасте семи лет, а не шести, как это предписано законом, что является очень высоким показателем. Некоторые из этих детей имели дефекты речи (23%), около 6% не могли рисовать или писать, были психологически не готовы к школе (36%), еще 9% не признаны достаточно самостоятельными.

Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
дети детский сад образование Чехия
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