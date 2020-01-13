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На Шумаве произошло небольшое землетрясение

На Шумаве произошло небольшое землетрясение

Марина Комарова 778 0
На Шумаве между населенными пунктами Прашилы, Хартманице и Железна-Руда около полудня 12 января сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 1,8 балла. Оно стало вторым в этом году в данном регионе.
На Шумаве произошло небольшое землетрясение

Землетрясение такой же силы произошло на юге Чехии 6 января, сообщил руководитель Института физики Земли университета Масарика в Брно Петр Шпачек.

По данным института, сейсмические станции вблизи поселка Нова-Гурки с 2018 года регистрируют отдельные толчки. До настоящего времени было зарегистрировано более 60 толчков с магнитудой от 0,6 до 2 балла. В 13 случаев магнитуда была больше или равна единице, сообщает институт. Наиболее сильное землетрясение с магнитудой 2 балла было зафиксировано 25 октября прошлого года. 

В Западной Чехии сейсмическая активность в основном фиксируется к северу от Хеба.

Источник: novinky.cz

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Темы
землетрясение Чехия учёные
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