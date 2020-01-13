Мать троих детей работала нелегально — государство решило ее наказать

Мать троих детей получала три вида пособий на детей и на жилье и нелегально зарабатывала уборкой помещений. Управление труда получило информацию о трудоустройстве женщины и с ноября перестало перечислять ей деньги.

«Я нахожусь в безвыходной ситуации, потому что с ноября не получаю пособия из-за того, что работала нелегально и за три месяца заработала 7000 крон», — признает свою ошибку 31-летняя Симона.

«У меня трое детей — 12, 10 и 9 лет, у младшего сына проблемы со здоровьем, ему нужно соблюдать диету, а у меня на это нет средств. Нет денег вообще на еду или аренду квартиры. От Ассоциации охраны детей, находящихся в кризисной ситуации (SOOD), я получила беспроцентный кредит, благодаря которому смогла заплатить за квартиру за ноябрь и декабрь, иначе бы нас выселили», — говорит женщина.

Она состояла на учете в отделе труда как безработная, и при этом убиралась, не имея подписанного договора. Кто-то сообщил об этом в отдел труда и эта информация подтвердилась. По закону, если человек работает нелегально и при этом получает пособия, государство перестает их выплачивать, сообщила пресс-секретарь Управления труда Катержина Беранкова.

Одна из чиновниц посоветовала Симоне заключить договор (DPP), где было бы видно количество отработанных часов, что она и сделала. Однако когда она принесла договор в отдел труда, ей было сказано подтвердить 20 отработанных часов за январь, чтобы ей могли возобновить выплату пособий.

«Но мне сейчас нужно заплатить за жилье свыше 12 тысяч крон, нет денег на школьные тетради, отец алименты не платит — он бездомный», — жалуется Симона.

«Менее сильные люди в такой ситуации могут думать о самоубийстве. Государство не хочет помочь матери, которая осталась без денег с тремя детьми, и никого не интересует, что дети будут есть и где жить. И это не первый случай», — заявила директор SOOD Мария Водичкова.

Источник: novinky.cz