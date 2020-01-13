Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.23
USD
22.67
RUB
0.37
UAH
0.95
Энциклопедия Карта Погода
03d 3 °C
Мать троих детей работала нелегально — государство решило ее наказать

Мать троих детей работала нелегально — государство решило ее наказать

Марина Комарова 101 0
Мать троих детей получала три вида пособий на детей и на жилье и нелегально зарабатывала уборкой помещений. Управление труда получило информацию о трудоустройстве женщины и с ноября перестало перечислять ей деньги.
Мать троих детей работала нелегально — государство решило ее наказать

«Я нахожусь в безвыходной ситуации, потому что с ноября не получаю пособия из-за того, что работала нелегально и за три месяца заработала 7000 крон», — признает свою ошибку 31-летняя Симона.

«У меня трое детей — 12, 10 и 9 лет, у младшего сына проблемы со здоровьем, ему нужно соблюдать диету, а у меня на это нет средств. Нет денег вообще на еду или аренду квартиры. От Ассоциации охраны детей, находящихся в кризисной ситуации (SOOD), я получила беспроцентный кредит, благодаря которому смогла заплатить за квартиру за ноябрь и декабрь, иначе бы нас выселили», — говорит женщина.

Она состояла на учете в отделе труда как безработная, и при этом убиралась, не имея подписанного договора. Кто-то сообщил об этом в отдел труда и эта информация подтвердилась. По закону, если человек работает нелегально и при этом получает пособия, государство перестает их выплачивать, сообщила пресс-секретарь Управления труда Катержина Беранкова.

Одна из чиновниц посоветовала Симоне заключить договор (DPP), где было бы видно количество отработанных часов, что она и сделала. Однако когда она принесла договор в отдел труда, ей было сказано подтвердить 20 отработанных часов за январь, чтобы ей могли возобновить выплату пособий. 

«Но мне сейчас нужно заплатить за жилье свыше 12 тысяч крон, нет денег на школьные тетради, отец алименты не платит — он бездомный», — жалуется Симона. 

«Менее сильные люди в такой ситуации могут думать о самоубийстве. Государство не хочет помочь матери, которая осталась без денег с тремя детьми, и никого не интересует, что дети будут есть и где жить. И это не первый случай», — заявила директор SOOD Мария Водичкова.

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
пособия Чехия работа дети
Читайте
по теме 
Повышение пособия на детей для всех не состоится
18.12.2019 11:00 Экономика
Повышение пособия на детей для всех не состоится
36437 0
Увеличенное пособие на ребенка получит больше семей, чем планировалось
04.12.2019 18:35 Экономика
Увеличенное пособие на ребенка получит больше семей, чем планировалось
32360 0
«Тяжелые роды»: пособие на ребенка вырастет до 300 тысяч крон с января 2020 года
06.11.2019 21:47 Экономика
«Тяжелые роды»: пособие на ребенка вырастет до 300 тысяч крон с января 2020 года
3445 0
Пособие по уходу за ребенком в Чехии: правда и мифы
16.07.2019 17:53 Жизнь
Пособие по уходу за ребенком в Чехии: правда и мифы
5392 0
Последние новости:
13
января
Полиция задержала преступников, которые ограбили АЗС
13.01.2020 08:50 Общество
Полиция задержала преступников, которые ограбили АЗС
246 0
10
января
Птичий грипп уже в Словакии
10.01.2020 17:03 Экономика
Птичий грипп уже в Словакии
958 1
Услуги такси в Праге подорожают
10.01.2020 13:44 Экономика
Услуги такси в Праге подорожают
1343 1
Правительство хочет ограничить рекламу медицинских препаратов
10.01.2020 12:52 Общество
Правительство хочет ограничить рекламу медицинских препаратов
502 1
Ипотечный рынок в Чехии за 2019 год сократился на 17%
10.01.2020 09:16 Экономика
Ипотечный рынок в Чехии за 2019 год сократился на 17%
1997 1
09
января
В конце года в Чехии было 215 тысяч безработных и 340 тысяч вакансий
09.01.2020 14:59 Экономика
В конце года в Чехии было 215 тысяч безработных и 340 тысяч вакансий
1468 0
Чехи доверяют Путину больше, чем Трампу
09.01.2020 13:33 Политика
Чехи доверяют Путину больше, чем Трампу
1285 0
Вооруженные преступники ограбили АЗС и угнали автомобиль
09.01.2020 12:39 Общество
Вооруженные преступники ограбили АЗС и угнали автомобиль
1720 0
Чешские ветеринары обеспокоены ситуацией с птичьим гриппом в Польше
09.01.2020 11:33 Экономика
Чешские ветеринары обеспокоены ситуацией с птичьим гриппом в Польше
666 0
В прошлом году в Чехии было продано 250 тысяч новых автомобилей
09.01.2020 09:25 Экономика
В прошлом году в Чехии было продано 250 тысяч новых автомобилей
1211 0


Мобильная версия