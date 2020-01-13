Полиция задержала преступников, которые ограбили АЗС

«Могу подтвердить, что были задержаны двое подозреваемых, на счету которых шесть ограблений. Во время задержания иностранцы признали свою вину. Возбуждено уголовное дело», — рассказала пресс-секретарь полиции Виолета Сиржиштова. По ее словам, помимо АЗС в Малешице, преступники ранее также ограбили автозаправки, расположенные на улицах Страконицка, Радлицка и Веселска.
По информации сервера Novinky.cz, это граждане России. Одному из подозреваемых 35 лет, второму — 37 лет, оба они были вооружены и находились в розыске. Одного из мужчин задержали в гостинице на Пльзенской улице. Во время обысков у них было обнаружено оружие, которое они использовании при ограблениях.
Как уже сообщал портал 420on.cz, инцидент произошел 9 января около 10 часов утра на улице Малешицка. По информации полиции, грабители заставили продавщицу отдать им неустановленную сумму денег и затем потребовали у одной из находившихся на АЗС клиенток ее автомобиль. Женщина отказалась, и тогда они угнали автомобиль, припаркованный рядом с автозаправкой. Позже полиция обнаружила машину в пражском районе Либень. Преступники скрылись. За указанные действия им грозит 10 лет лишения свободы.
Источник: novinky.cz