В Чехии в прошлом году гадюки покусали 27 человек

По статистике за 1999-2013 годы, в среднем в стране регистрируется 13 укусов в год, но в последнее время их число растет. В 2017-м их было 21, через год — 23 и в прошлом году — 27.
«Это только зафиксированные случаи, когда люди обращались за медицинской помощью после укуса ядовитых змей. Реальное число, вероятно, еще выше», — сказал заместитель пресс-секретаря Общей университетской больницы в Праге Михал Шнайдер.
По мнению экспертов, рост числа зарегистрированных укусов может быть связан с чрезвычайно жарким летом. «Это не прямое следствие, а скорее опосредованное, связанное с увеличением популяции грызунов, — отметил герпетолог Роман Розинек. — Гадюка боится человека и укусом обороняется. Часто это только так называемый сухой укус, во время которого не выделяется яд».
Помимо больницы в Праге, сыворотка от яда гадюки доступна только в госпитале Оломоуца. Тем не менее это лекарство редко используется врачами. «Антидот может вызвать сильную аллергическую реакцию, поэтому мы прибегаем к нему только при тяжелой системной интоксикации. При более мягких реакциях мы лечим укус симптоматически», — рассказал Йиржи Валента, главный врач токсикологического центра больницы. «Откачивать яд из раны самостоятельно нельзя, это может вызвать еще больше проблем. Поэтому лучше всего быстро обратиться за медицинской помощью», — добавил он.
Обыкновенная гадюка — единственная ядовитая змея в Чехии. Она питается грызунами и ящерицами и вырастает до длины в 75 сантиметров. За последние 34 года ни один человек не умер в Чешской Республике в результате укусов гадюки.
Источник: ceskatelevize.cz