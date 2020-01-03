Опасный китайский фонарик нашли в пражском зоопарке

Работники пражского зоопарка обнаружили недалеко от павильона слонов китайский фонарик - точно такие же бумажные лампы стали причиной пожара в павильоне обезьян немецкого зоопарка, в результате которого погибли пять орангутангов, две гориллы и шимпанзе.

«Так называемый фонарик счастья зацепился за забор недалеко от павильона слонов. Еще пять метров и горящий фонарик мог упасть в кучу сухих листьев и вызвать пожар», - рассказал работник пражского зоопарка Мартин Кристен.

«Я лучше не буду комментировать это, а попрошу распространить эту информацию, чтобы люди, которые развлекаются таким образом, хотя бы задумались», - написал на своей странице в Facebook директор пражского зоопарка Мирослав Бобек.

Пожарные предупреждают, что запуск китайских фонариков означает запуск открытого огня в мир без присмотра. В чешском городе Злин запуск такого фонарика привел к пожару, в результате которого сгорела крыша жилого дома.

Причиной пожара в зоопарке немецкого города Крефельд стали китайские фонарики, которые запустили в небо 60-летняя жительница города и две ее дочери. Бумажные лампы поднимаются в воздух за счет теплого воздуха, поступающего от открытого горящего фитиля. Женщины сами пришли в полицию и сознались в содеянном. Им грозит до пяти лет тюрьмы и штраф.



Источник: novinky.cz