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Опасный китайский фонарик нашли в пражском зоопарке

Опасный китайский фонарик нашли в пражском зоопарке

Марина Комарова 122 0
Работники пражского зоопарка обнаружили недалеко от павильона слонов китайский фонарик - точно такие же бумажные лампы стали причиной пожара в павильоне обезьян немецкого зоопарка, в результате которого погибли пять орангутангов, две гориллы и шимпанзе.
Опасный китайский фонарик нашли в пражском зоопарке

«Так называемый фонарик счастья зацепился за забор недалеко от павильона слонов. Еще пять метров и горящий фонарик мог упасть в кучу сухих листьев и вызвать пожар», - рассказал работник пражского зоопарка Мартин Кристен.

«Я лучше не буду комментировать это, а попрошу распространить эту информацию, чтобы люди, которые развлекаются таким образом, хотя бы задумались», - написал на своей странице в Facebook директор пражского зоопарка Мирослав Бобек.

Пожарные предупреждают, что запуск китайских фонариков означает запуск открытого огня в мир без присмотра. В чешском городе Злин запуск такого фонарика привел к пожару, в результате которого сгорела крыша жилого дома.

Причиной пожара в зоопарке немецкого города Крефельд стали китайские фонарики, которые запустили в небо 60-летняя жительница города и две ее дочери. Бумажные лампы поднимаются в воздух за счет теплого воздуха, поступающего от открытого горящего фитиля. Женщины сами пришли в полицию и сознались в содеянном. Им грозит до пяти лет тюрьмы и штраф.
 
Источник: novinky.cz

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Темы
зоопарк животные пожар
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