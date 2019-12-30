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Украинца, ранившего в Праге двух человек, отправили на принудительное лечение

Украинца, ранившего в Праге двух человек, отправили на принудительное лечение

Дмитрий Иволга 1093 0
Пражский городской суд пришел к выводу, что 19-летний гражданин Украины Владислав Кирилов, летом 2019 года ранивший ножом мужчину и женщину в районе Стодулки, был невменяем в момент совершения преступления.
Украинца, ранившего в Праге двух человек, отправили на принудительное лечение

Психиатрическое освидетельствование показало, что молодой человек страдает параноидальной шизофренией. Также он будет проходить лечение от токсикомании.

Таким образом, Кирилов не будет нести уголовную ответственность за покушение на двойное убийство.

Напомним, украинец совершил нападение на станции метро «Лука» вечером 23 августа. Кирилов попросил у 50-летней женщины сигарету и в ответ на отказ ударил ножом. Потом он напал на 61-летнего мужчину, который защищал раненую. Пострадавшие были госпитализированы в серьезном состоянии.

После нападения мужчина скрылся. Вскоре полиция нашла его недалеко от метро. Молодому человеку грозило от 15 до 20 лет лишения свободы.

На суде адвокат Кирилова сообщил, что его подзащитный незадолго до нападения заявил матери, что хочет «сам себе причинить смерть». Женщина обратилась по телефону в психиатрическую больницу Богнице, но там на ее звонок не отреагировали.

Источник: novinky.cz 

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Темы
суды иностранцы убийство украинцы
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