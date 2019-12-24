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Женщина попала в ДТП из-за рождественского карпа

Женщина попала в ДТП из-за рождественского карпа

Александра Кириченко 496 0
Жительница Чехии везла на переднем пассажирском сиденье карпа в пластиковом пакете. Когда оглушенная рыба пришла в себя и прыгнула женщине на колени, автомобилистка испугалась, потеряла управление, выехала на встречную полосу и врезалась в бетонный столб.
Фото: Policie ČR
Женщина попала в ДТП из-за рождественского карпа

Авария произошла во второй половине дня 23 декабря, когда женщина проезжала деревню Горни-Полице в районе города Ческа-Липа. Водительница получила ранения средней тяжести: ее доставили в больницу с переломом в области щиколотки и травмой грудной клетки.

В связи со случившимся пресс-секретарь полиции Ивана Балакова напомнила автомобилистам, что при перевозке живой рыбы стоит соблюдать бдительность. Пакет с карпом стоял в пластиковом ящике, тем не менее рыба смогла «вырваться».

Источник: novinky.cz 

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Рождество дтп
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