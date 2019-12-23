Стало известно, какие продукты чаще всего воруют из чешских супермаркетов

Круглый год из магазинов воруют мелкие сладости и свежие продукты. Особенно часто с полок пропадают «киндер сюрпризы». Перед Рождеством к этому списку добавляются косметические наборы и алкоголь.

Как рассказали в агентстве M2C, иногда похитители действуют организованными группами и пытаются вынести целую корзину шоколадных яиц. Часто воруют и молочно-шоколадные палочки. На втором месте среди самых популярных у похитителей продуктов – сахар, на третьем – шоколад Milka.

В целом топ-10 выглядит так:

• продукция Kinder,

• сахар,

• шоколад Milka,

• масло,

• молоко,

• продукты Nescafé,

• продукция Nivea,

• кофе Jacobs,

• шоколад Lindt,

• ром Božkov.

Накануне праздников злоумышленники активизируются, и список их предпочтений заметно меняется. Их привлекает подарочный ассортимент, разложенный в магазинах уже с октября.

Предрождественский рейтинг выглядит так:

• парфюмерия/косметика,

• малая электроника,

• алкоголь,

• модный текстиль,

• игрушки,

• сладости,

• свежие продукты,

• бытовая химия.

Источник: idnes.cz