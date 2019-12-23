Стало известно, какие продукты чаще всего воруют из чешских супермаркетов

Как рассказали в агентстве M2C, иногда похитители действуют организованными группами и пытаются вынести целую корзину шоколадных яиц. Часто воруют и молочно-шоколадные палочки. На втором месте среди самых популярных у похитителей продуктов – сахар, на третьем – шоколад Milka.
В целом топ-10 выглядит так:
• продукция Kinder,
• сахар,
• шоколад Milka,
• масло,
• молоко,
• продукты Nescafé,
• продукция Nivea,
• кофе Jacobs,
• шоколад Lindt,
• ром Božkov.
Накануне праздников злоумышленники активизируются, и список их предпочтений заметно меняется. Их привлекает подарочный ассортимент, разложенный в магазинах уже с октября.
Предрождественский рейтинг выглядит так:
• парфюмерия/косметика,
• малая электроника,
• алкоголь,
• модный текстиль,
• игрушки,
• сладости,
• свежие продукты,
• бытовая химия.
Источник: idnes.cz