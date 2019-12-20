По всей Чехии началась продажа рождественских карпов

В этом году организовано 2587 торговых точек – на 200 больше, чем годом ранее. В Праге их 230. Цена по сравнению с прошлым Рождеством немного выросла.

Так, если в 2018 году, по данным Чешского статистического ведомства, средняя цена одного килограмма живого карпа составляла 93,5 кроны, то теперь она равняется 96,8 кроны. В Праге цена достигает 109 крон. Чаще всего люди покупают рыб весом от 2 до 3 килограммов.

Места продаж будут проверять ветеринарные инспекторы. Они проконтролируют не только соблюдение гигиенических условий и состояние рыб, но и то, как продавцы с ними обходятся, в частности, правильно ли они оглушают карпов.

Напомним, защитники животных готовят акции, направленные против убийства карпов и содержания рыб в негуманных условиях. Активисты обещали стоять около популярных точек продаж с заклеенными ртами.

Источник: novinky.cz и ceskatelevize.cz