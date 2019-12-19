По пути за призом в 251 млн крон супруги выиграли в лотерею еще 20 тысяч

Супружеская пара из Среднечешского края фактически в последний момент забрала четвертый крупнейший выигрыш в лотерею в истории страны. Если бы счастливчики прождали еще пару недель, им бы пришлось заплатить налог в 38 млн крон.

Фото: Sazka

В четверг, 19 декабря, супруги, чьи имена не называются, пришли в офис компании Sazka. Четверть миллиона они забрали наличными, а оставшуюся сумму им переведут на банковский счет в ближайшие дни. Именно из-за открытия счета супруги обратились за выигрышем через месяц после того, как узнали о нем.

Как рассказал представитель компании Sazka, супруги останутся на своих текущих работах. За счет выигрыша они прежде всего закроют ипотеку и рассчитаются с другими обязательствами, а судьбу оставшихся денег решат позже. Также они планируют совершать регулярные отчисления на благотворительность.

Если бы выигравшие обратились за деньгами после Нового года, в связи со вступлением в силу поправок к налоговому законодательству им пришлось бы перевести государству 15% от всей суммы, то есть 38 млн крон.

Мужчина рассказал, что купил билет лотереи Sportka в табачном киоске. Он оставил в нем те цифры, которые ему по умолчанию предложил терминал. Розыгрыш состоялся 13 ноября, а о выигранной сумме счастливчик узнал на следующий день, когда закончилась его рабочая смена.

Он купил еще один билет, и уже по пути в офис Sazka узнал, что снова выиграл – правда, на этот раз «мелочь», всего 20 тысяч крон.

Источник: novinky.cz