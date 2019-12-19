Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.42
USD
22.85
RUB
0.37
UAH
0.98
Энциклопедия Карта Погода
50n 3 °C
По пути за призом в 251 млн крон супруги выиграли в лотерею еще 20 тысяч

По пути за призом в 251 млн крон супруги выиграли в лотерею еще 20 тысяч

Дмитрий Иволга 418 0
Супружеская пара из Среднечешского края фактически в последний момент забрала четвертый крупнейший выигрыш в лотерею в истории страны. Если бы счастливчики прождали еще пару недель, им бы пришлось заплатить налог в 38 млн крон.
Фото: Sazka
По пути за призом в 251 млн крон супруги выиграли в лотерею еще 20 тысяч

В четверг, 19 декабря, супруги, чьи имена не называются, пришли в офис компании Sazka. Четверть миллиона они забрали наличными, а оставшуюся сумму им переведут на банковский счет в ближайшие дни. Именно из-за открытия счета супруги обратились за выигрышем через месяц после того, как узнали о нем.

Как рассказал представитель компании Sazka, супруги останутся на своих текущих работах. За счет выигрыша они прежде всего закроют ипотеку и рассчитаются с другими обязательствами, а судьбу оставшихся денег решат позже. Также они планируют совершать регулярные отчисления на благотворительность.

Если бы выигравшие обратились за деньгами после Нового года, в связи со вступлением в силу поправок к налоговому законодательству им пришлось бы перевести государству 15% от всей суммы, то есть 38 млн крон.

Мужчина рассказал, что купил билет лотереи Sportka в табачном киоске. Он оставил в нем те цифры, которые ему по умолчанию предложил терминал. Розыгрыш состоялся 13 ноября, а о выигранной сумме счастливчик узнал на следующий день, когда закончилась его рабочая смена.

Он купил еще один билет, и уже по пути в офис Sazka узнал, что снова выиграл – правда, на этот раз «мелочь», всего 20 тысяч крон.

Источник: novinky.cz 

Рассказать всем:
Темы
лотерея
Читайте
по теме 
Житель Среднечешского края выиграл в лотерею 250 млн крон крон и избежал налога в 37 млн
14.11.2019 13:00 Экономика
Житель Среднечешского края выиграл в лотерею 250 млн крон крон и избежал налога в 37 млн
2597 0
Чехи тратят на лотерейные билеты в среднем 400 крон в год
26.09.2019 17:36 Экономика
Чехи тратят на лотерейные билеты в среднем 400 крон в год
1768 0
Иностранцам придется платить налоги с выигрышей в лотерею в Чехии
05.08.2019 15:52 Экономика
Иностранцам придется платить налоги с выигрышей в лотерею в Чехии
2093 0
Чех выиграл в лотерею 1,4 млрд крон
17.06.2019 11:10 Общество
Чех выиграл в лотерею 1,4 млрд крон
3132 0
Последние новости:
19
декабря
В шорт-лист претендентов на «Оскар-2020» попали две чешские ленты
19.12.2019 13:26 Культура
В шорт-лист претендентов на «Оскар-2020» попали две чешские ленты
187 0
На Староместской площади будут раздавать рыбный суп с коньяком
19.12.2019 11:20 Общество
На Староместской площади будут раздавать рыбный суп с коньяком
470 0
Земан назвал российскую реакцию на решение сделать 21 августа днем памяти жертв вторжения 1968 года неприемлемой
19.12.2019 10:28 Политика
Земан назвал российскую реакцию на решение сделать 21 августа днем памяти жертв вторжения 1968 года неприемлемой
550 0
18
декабря
+18 в декабре: на 50 метеостанциях в Чехии побиты температурные рекорды
18.12.2019 19:47 Общество
+18 в декабре: на 50 метеостанциях в Чехии побиты температурные рекорды
1070 0
На Рождество магазины в Чехии будут закрыты два дня подряд
18.12.2019 17:36 Экономика
На Рождество магазины в Чехии будут закрыты два дня подряд
2101 0
За последние два года чехи стали более религиозными
18.12.2019 14:12 Общество
За последние два года чехи стали более религиозными
523 0
Прага запустила пилотный проект по сбору и вывозу «кухонного» мусора
18.12.2019 11:31 Общество
Прага запустила пилотный проект по сбору и вывозу «кухонного» мусора
1093 0
Повышение пособия на детей для всех не состоится
18.12.2019 11:00 Экономика
Повышение пособия на детей для всех не состоится
28051 0
17
декабря
Алкоголь и сигареты подорожают с Нового года
17.12.2019 17:35 Экономика
Алкоголь и сигареты подорожают с Нового года
1218 0
Выход четвертого мобильного оператора на чешский рынок откладывается
17.12.2019 16:54 Экономика
Выход четвертого мобильного оператора на чешский рынок откладывается
706 1


Мобильная версия