Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.48
USD
22.9
RUB
0.37
UAH
0.98
Энциклопедия Карта Погода
50d 2 °C
На Староместской площади будут раздавать рыбный суп с коньяком

На Староместской площади будут раздавать рыбный суп с коньяком

Дмитрий Иволга 17 0
Накануне Рождества, 23 и 24 декабря, состоится традиционная акция: на ярмарке раздадут четыре тысячи порций рыбного супа. В понедельник разливать суп будет пражский мэр.
Фото: Ivan Kuptík
На Староместской площади будут раздавать рыбный суп с коньяком

Компания Taiko, оператор ярмарки на Староместской площади, пустит на суп более 1500 кг продуктов. Кроме 260 кг карпов из Южной Чехии, это 130 кг моркови, сельдерея и петрушки, 40 кг лука, 90 кг муки и 60 л сметаны. Также для более выраженного вкуса в суп добавят коньяк, а подавать блюдо будут с обжаренными в масле сухариками.

Пражские градоначальники раздают рыбный суп в канун Рождества нуждающимся и просто всем желающим уже много лет. Став мэром, в прошлом году Зденек Гржиб немного изменил традицию: он решил принимать участие в акции не в Сочельник, а на один день раньше, так как, по его словам, Рождество — не время для публичности.

Раздавать суп в оба дня будут с 11:00 до 13:00. 24 декабря с 21:00 до 22:00 на Староместской площади также будет звучать так называемая «Рыбовка» — рождественская месса Якуба Яна Рыбы — в исполнении хора Vox Pragae, оркестра Praga Sinfonietta и солистов.

Источник: пресс-релиз компании Taiko

Рассказать всем:
Темы
Рождество еда традиции
Читайте
по теме 
+18 в декабре: на 50 метеостанциях в Чехии побиты температурные рекорды
18.12.2019 19:47 Общество
+18 в декабре: на 50 метеостанциях в Чехии побиты температурные рекорды
728 0
На Рождество магазины в Чехии будут закрыты два дня подряд
18.12.2019 17:36 Экономика
На Рождество магазины в Чехии будут закрыты два дня подряд
1344 0
Пражские власти повысили траты на рождественскую иллюминацию вдвое
16.12.2019 10:36 Экономика
Пражские власти повысили траты на рождественскую иллюминацию вдвое
1050 0
Чешские ученые нашли управу на «рождественский сорняк»
15.12.2019 23:17 Общество
Чешские ученые нашли управу на «рождественский сорняк»
1617 0
Последние новости:
19
декабря
Земан назвал российскую реакцию на решение сделать 21 августа днем памяти жертв вторжения 1968 года неприемлемой
19.12.2019 10:28 Политика
Земан назвал российскую реакцию на решение сделать 21 августа днем памяти жертв вторжения 1968 года неприемлемой
144 0
18
декабря
+18 в декабре: на 50 метеостанциях в Чехии побиты температурные рекорды
18.12.2019 19:47 Общество
+18 в декабре: на 50 метеостанциях в Чехии побиты температурные рекорды
728 0
На Рождество магазины в Чехии будут закрыты два дня подряд
18.12.2019 17:36 Экономика
На Рождество магазины в Чехии будут закрыты два дня подряд
1344 0
За последние два года чехи стали более религиозными
18.12.2019 14:12 Общество
За последние два года чехи стали более религиозными
448 0
Прага запустила пилотный проект по сбору и вывозу «кухонного» мусора
18.12.2019 11:31 Общество
Прага запустила пилотный проект по сбору и вывозу «кухонного» мусора
893 0
Повышение пособия на детей для всех не состоится
18.12.2019 11:00 Экономика
Повышение пособия на детей для всех не состоится
21131 0
17
декабря
Алкоголь и сигареты подорожают с Нового года
17.12.2019 17:35 Экономика
Алкоголь и сигареты подорожают с Нового года
1104 0
Выход четвертого мобильного оператора на чешский рынок откладывается
17.12.2019 16:54 Экономика
Выход четвертого мобильного оператора на чешский рынок откладывается
662 1
Чехия выбрала название для своей экзопланеты
17.12.2019 13:37 Общество
Чехия выбрала название для своей экзопланеты
475 0
Пивные велосипеды исчезнут из центра Праги к марту
17.12.2019 11:32 Общество
Пивные велосипеды исчезнут из центра Праги к марту
1359 0


Мобильная версия