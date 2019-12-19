На Староместской площади будут раздавать рыбный суп с коньяком

Накануне Рождества, 23 и 24 декабря, состоится традиционная акция: на ярмарке раздадут четыре тысячи порций рыбного супа. В понедельник разливать суп будет пражский мэр.

Фото: Ivan Kuptík

Компания Taiko, оператор ярмарки на Староместской площади, пустит на суп более 1500 кг продуктов. Кроме 260 кг карпов из Южной Чехии, это 130 кг моркови, сельдерея и петрушки, 40 кг лука, 90 кг муки и 60 л сметаны. Также для более выраженного вкуса в суп добавят коньяк, а подавать блюдо будут с обжаренными в масле сухариками.

Пражские градоначальники раздают рыбный суп в канун Рождества нуждающимся и просто всем желающим уже много лет. Став мэром, в прошлом году Зденек Гржиб немного изменил традицию: он решил принимать участие в акции не в Сочельник, а на один день раньше, так как, по его словам, Рождество — не время для публичности.

Раздавать суп в оба дня будут с 11:00 до 13:00. 24 декабря с 21:00 до 22:00 на Староместской площади также будет звучать так называемая «Рыбовка» — рождественская месса Якуба Яна Рыбы — в исполнении хора Vox Pragae, оркестра Praga Sinfonietta и солистов.

Источник: пресс-релиз компании Taiko