За последние два года чехи стали более религиозными

Верящими в Бога себя называют 35% респондентов — на 2% больше, чем в 2017-м, утверждает агентство STEM. Чаще это женщины, люди старше 60 лет и жители Моравии.

Далеко не все, кто называют себя верующими, регулярно ходят в костелы. Хотя бы раз в месяц богослужения посещают около 10% респондентов, еще 10% — несколько раз в год. На Рождество в церкви отправляются около 40% — эту традицию чтут и неверующие.

«С 1995 по 2012 год отмечалась тенденция к плавному сокращению числу тех, кто верит в Бога. В 1995-м их было 39%, в 2012-м — 30%. Потом начался медленный рост», — отмечает STEM.

По сравнению с 2017 годом стало больше религиозных людей в возрасте от 30 до 44 лет — 38% против 31%.

Опрос проводился в декабре 2019 года. В нем приняли участие 1083 человека старше 18 лет.

Источник: aktualne.cz