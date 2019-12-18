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Прага запустила пилотный проект по сбору и вывозу «кухонного» мусора

Прага запустила пилотный проект по сбору и вывозу «кухонного» мусора

Александра Кириченко 145 0
Столица планирует в итоге организовать сбор так называемого гастрономического мусора – биологических отходов животного и растительного происхождения – повсеместно. Из него будут производить газ, а остатки пустят на удобрения.
Прага запустила пилотный проект по сбору и вывозу «кухонного» мусора

Пока к проекту присоединилось чуть менее ста домохозяйств в Праге 5, 6, 7. Пилотная фаза продлится год, после чего собирать биоотходы планируют по всей Праге. 

Коричневые контейнеры для гастрономического мусора отмечены информационными наклейками, на которых сообщается, что можно выбрасывать в эти емкости, а что нет. Так, контейнеры предназначены для остатков еды, фруктов, овощей, мяса, костей, кожи, молочных продуктов, выпечки, чая и кофе. Просроченные продукты можно выбрасывать прямо в упаковке: на станции по производству биогаза они будут автоматически извлечены. Нельзя выбрасывать в контейнеры дерево, ветви, камни, почву и т.д.

Также в магистрате напоминают, что с 1 января 2020 года вывоз биологического мусора растительного происхождения подешевеет на 50%.

Организация вывоза гастромусора – часть климатических обязательств, которые взяла на себя Прага летом 2019 года в качестве мер по борьбе с изменениями климата.

Источник: пресс-служба магистрата Праги

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Темы
Прага экология мусор
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