По всей Чехии прозвучат сирены в память о погибших в Остраве

Во вторник, 17 декабря, более восьми тысяч сирен будут запущены в 12:00. Сигнал «Траур» продолжится в течение 140 секунд.

В Праге перед включением сирен можно будет услышать сообщение на чешском и английском языках: «Уважаемые граждане, прозвучит сигнал “Траур”».

Напомним, 10 декабря мужчина в упор расстрелял людей в зале ожидания травматологической клиники при факультетской больнице Остравы. Шесть человек погибли сразу, позже тяжело раненная женщина скончалась в больнице. Преступник совершил самоубийство.

Тем временем продолжается сбор средств для близких погибших. На прозрачном банковском счету, открытом больницей (73030761/0710), уже находится более 3 млн крон.

Источник: пресс-служба пражского магистрата и ceskenoviny.cz