Назван самый экологичный университет в Чехии

Всего в список вошло 780 высших учебных заведений, чешских среди них пять. Кроме ČZU, это университет Градца-Кралове (314-е место), Ветеринарный и фармацевтический университет в Брно (399-е), Университет Пардубице (544-е место) и Университет Томаша Бати в Злине (730-е).
Первые три места заняли Вагенингенский университет (Нидерланды), Оксфорд (Великобритания) и Калифорнийский университет в Дэвисе (США).
ČZU получил высокую оценку благодаря ответственному отношению к воде, обращению с отходами и грамотной воспитательной работе. По сравнению с прошлым годом вуз поднялся в списке на 15 позиций.
Источник: novinky.cz