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Назван самый экологичный университет в Чехии

Назван самый экологичный университет в Чехии

Дмитрий Иволга 133 0
Чешский сельскохозяйственный университет (ČZU), расположенный в Праге, занял 31-е место в международном рейтинге UI GreenMetric. Из всех вузов страны он признан наиболее ответственно относящимся к окружающей среде.
Фото: ČZU
Назван самый экологичный университет в Чехии

Всего в список вошло 780 высших учебных заведений, чешских среди них пять. Кроме ČZU, это университет Градца-Кралове (314-е место), Ветеринарный и фармацевтический университет в Брно (399-е), Университет Пардубице (544-е место) и Университет Томаша Бати в Злине (730-е).

Первые три места заняли Вагенингенский университет (Нидерланды), Оксфорд (Великобритания) и Калифорнийский университет в Дэвисе (США).

ČZU получил высокую оценку благодаря ответственному отношению к воде, обращению с отходами и грамотной воспитательной работе. По сравнению с прошлым годом вуз поднялся в списке на 15 позиций.

Источник: novinky.cz 

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университеты рейтинг экология
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