Чешский водитель получил в Британии 10 лет за перевозку мигрантов в грузовике с матрацами

Жига благополучно прошел контроль с собаками на французской и британской сторонах границы, но случайная проверка с использованием рентгеновского оборудования на территории Великобритании показала необычную полость внутри фуры. В итоге пограничники нашли за фальш-перегородкой 21 гражданина Афганистана, включая девять детей.
На суде чех утверждал, что перегнать грузовик ему предложил не то индиец, не то пакистанец по имени Али. О том, что в фуре находились люди, Жига якобы не знал, однако убедить в этом суд ему не удалось.
Ранее два чешских водителя за подобное преступление получили во Франции по два года.
Источник: novinky.cz