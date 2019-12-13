Метеорологи предупредили о сильном ветре

Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ) сообщил, что в субботу, 14 декабря, в центральной и западной частях республики ожидается ветер скоростью до 70 км/ч, в горах – до 90 км/ч.

Предупреждение будет действовать с 10:00 до 18:00. Оно касается Праги, Карловарского, Пльзеньского краев, Высочины, части Среднечешского, Южночешского, Устецкого и Пардубицкого краев.

Такой ветер может повредить деревья и нанести небольшие повреждения постройкам, возможны травмы незакрепленными предметами, осложнения в движении транспорта. Синоптики советуют плотно закрыть окна, убрать вещи с террас и балконов. Туристам рекомендовано ограничить прогулки в горах и соблюдать максимальную осторожность.

Актуальную ситуацию с ветром можно отслеживать на сайте ČHMÚ.

Максимальная температура в субботу составит +3...+7°C.

Источник: ceskenoviny.cz