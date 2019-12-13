Полиция раскрыла наркобанду «туристов» из 60 человек

Чешская полиция совместно с коллегами из США и Австралии раскрыла организованную группу, которая осуществила доставку на Зеленый континент и в Новую Зеландию кокаина и героина на 2,1 млрд крон. Трое организаторов завербовали в Чехии 58 курьеров, прежде всего погрязших в долгах и социально незащищенных.

По итогам расследования полиция предложила предъявить обвинения 58 людям (один подозреваемый к данному моменту умер, еще одному вынесли приговор в Австралии). Дело рассмотрит краевое отделение государственной прокуратуры в Ческе-Будеевице. Фигурантам грозит от 10 до 18 лет тюрьмы.

Группировка возила наркотики в Австралию и Новую Зеландию и действовала на четырех континентах. Курьеры работали в парах и участвовали максимум в двух операциях каждый. Они отправлялись за границу по индивидуальным путевкам, подготовленным туристическим агентством. Перевозчики всегда летали из Праги через аэропорты США, чаще всего через Лос-Анджелес, или через Таиланд, в Австралию. Каждый раз с собой у пары было четыре чемодана и мобильный телефон с предоплаченной сим-картой. На месте «отдыха» курьеры обменивали у посредника свой багаж на чемоданы, в каждом из которых было по 5 кг наркотиков. Таким образом, каждая партия составляла 20 кг.

Расследование велось с прошлого года.

Источник: lidovky.cz