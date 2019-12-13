Началась крупнейшая в Чехии серия акций против жестокого обращения с карпами

Организации «Мы не едим зверей» и «Откройте глаза» дали старт серии акций против убийства рождественских карпов и содержания рыб в неподобающих условиях. 12 декабря шествия в защиту карпов состоялись в Праге и в Брно.

Также в этом году в 16 чешских городах организации «Мы не едим зверей» и «Открой глаза» проведут серию молчаливых протестов в местах, где накануне Рождества продают карпов. Активисты в субботу, 21 декабря, выберут улицы, где ведется самая активная продажа рыб, и будут с заклеенными ртами стоять у кадок с транспарантами и с ноутбуками. На экранах компьютеров можно будет увидеть онлайн-трансляции, привлекающие внимание к проблеме.

«В этом году акция станет крупнейшей в истории», — пообещал ее организатор, глава инициативы «Открой глаза» Сильвестр Вандровец Шпачек.

«Речь не только об их убийстве. Возможно, главная проблема в том, как с ними обращаются: например, их вываливают в кадки как картошку. Так нельзя обходиться с живыми существами», — пояснил он.

Кроме Праги и Брно, молчаливые протесты пройдут, в частности, в городах Ческе-Будеевице, Оломоуц, Либерец, Табор и Мост.

Накануне Рождества по всей Чехии начинают продавать живых рыб, так как жареный карп с картофельным салатом — главное праздничное блюдо в стране. Рыбу можно попросить убить и разделать на месте, а можно отнести домой живой. Многие чехи выпускают рождественских карпов на волю, однако это не так гуманно, как может показаться: в холодных открытых водоемах выращенные в неволе карпы обычно не выживают.

Источник: ceskatelevize.cz