Скончалась седьмая жертва остравского стрелка

Женщина, раненная при стрельбе в остравской факультетской больнице 10 декабря, умерла. Таким образом, число жертв достигло семи.

Фото: FNO

Двое других раненных находятся вне опасности, один из них уже выписан из больницы.

Напомним, трагедия произошла утром во вторник. 42-летний мужчина в упор расстрелял из пистолета людей, ожидавших своей очереди в травматологическом отделении поликлиники при больнице. Он целился им в голову, шею и в грудь. Позже объявленный в розыск преступник застрелился в своей машине.

Начат сбор средств для родственников жертв и для пострадавших. На прозрачный банковский счет 73030761/0710 могут перевести деньги все желающие.

Источник: ceskenoviny.cz