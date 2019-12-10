Водитель пражского трамвая помог потерянному ребенку воссоединиться с родителями. Видео

Водитель по имени Йоcеф Ходоунски выложил в твиттере трогательный ролик из кабины, на котором видно, как он помог не говорившему по-чешски мальчику найти родителей, «забывших» его на остановке.

Ситуация произошла на Мала-Стране. Проезжая между остановками Hellichova и Malostranské náměstí, Ходоунски заметил заплаканного мальчика, который явно был в панике. Водитель остановил состав, впустил ребенка и взял его к себе в кабину.

«Парень на секунду зазевался на остановке, и его родители уехали. Он побежал за трамваем, но, конечно же, отстал. Когда я увидел его ошарашенный взгляд, я тут же остановился, чтобы выяснить, что случилось», — рассказал водитель. Поняв, что мальчик иностранец, он спросил его по-английски, что произошло, и взялся быстро довезти его на следующую остановку.

«Все хорошо закончилось, родители тут же взяли его на руки», — написал Ходоунски в твиттере.

Upřímně, dlouho jsem zvažoval, jestli video z této akce zveřejním, protože zlí lidé by mohli najít nějaká porušení předpisů, ale víte co? Jsou Vánoce a každá pomoc bližnímu těší o to víc a náladu mi nemůže zkazit ani případný postih. Video tedy zde: pic.twitter.com/ZYUWONvmWm — Josef Chodounský (@JChodounsky) December 9, 2019

Он отметил, что долго раздумывал, стоит ли предавать ситуацию огласке. Выкладывая видео из кабины, он нарушил предписания. Водитель объяснил свое решение тем, что сейчас Рождество, нужно помогать ближним и делиться этим. Он отметил, что возможное наказание не испортит ему настроения.

Староста Праги 7 Ян Чижински в свою очередь написал в твиттере, что обратился к руководителю Транспортного предприятия Праги и заместителю мэра по вопросам транспорта Адаму Шейнгерру с просьбой наградить Йозефа Ходоунски за его поступок.

Источник: lidovky.cz