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Водитель пражского трамвая помог потерянному ребенку воссоединиться с родителями. Видео

Водитель пражского трамвая помог потерянному ребенку воссоединиться с родителями. Видео

Александра Кириченко 496 0
Водитель по имени Йоcеф Ходоунски выложил в твиттере трогательный ролик из кабины, на котором видно, как он помог не говорившему по-чешски мальчику найти родителей, «забывших» его на остановке.
Водитель пражского трамвая помог потерянному ребенку воссоединиться с родителями. Видео

Ситуация произошла на Мала-Стране. Проезжая между остановками Hellichova и Malostranské náměstí, Ходоунски заметил заплаканного мальчика, который явно был в панике. Водитель остановил состав, впустил ребенка и взял его к себе в кабину.

«Парень на секунду зазевался на остановке, и его родители уехали. Он побежал за трамваем, но, конечно же, отстал. Когда я увидел его ошарашенный взгляд, я тут же остановился, чтобы выяснить, что случилось», — рассказал водитель. Поняв, что мальчик иностранец, он спросил его по-английски, что произошло, и взялся быстро довезти его на следующую остановку. 

«Все хорошо закончилось, родители тут же взяли его на руки», — написал Ходоунски в твиттере.

Он отметил, что долго раздумывал, стоит ли предавать ситуацию огласке. Выкладывая видео из кабины, он нарушил предписания. Водитель объяснил свое решение тем, что сейчас Рождество, нужно помогать ближним и делиться этим. Он отметил, что возможное наказание не испортит ему настроения.

Староста Праги 7 Ян Чижински в свою очередь написал в твиттере, что обратился к руководителю Транспортного предприятия Праги и заместителю мэра по вопросам транспорта Адаму Шейнгерру с просьбой наградить Йозефа Ходоунски за его поступок.

Источник: lidovky.cz 

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Темы
Прага трамвай Рождество
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