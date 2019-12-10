Пражские власти ужесточили правила для рекламы в историческом центре

Городской совет Праги утвердил правила, регулирующие рекламные вывески в центре города и оформление витрин. Изменения коснутся зданий или их частей, находящихся в ведении города.

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Среди конкретных правил — запрет заклевать больше 1/5 части стеклянной витрины фирменными рекламными изображениями или использовать светящиеся надписи вроде «Открыто». Также с фасадов должны исчезнуть объемные трдельники, матрешки и другие фигуры, нависающие над улицами.

Компании, снимающие надвижимость у города, должны будут согласиться на новые правила при продлении договоров. В случае отказа соблюдать ограничения договоренности об аренде могут быть расторгнуты. Городские власти донесут информацию о новых правилах и до владельцев магазинов, которые расположены в не принадлежащей городу недвижимости, и надеются на их добрую волю.

Городской советник по вопросам туризма и культуры Яна Тршештикова отметила, что строгий запрет коснется 20-25% зданий в историческом центре. «Некоторые операторы магазинов, как мне кажется, уже понимают, что более элегантное оформление может в итоге повысить прибыль», — добавила она.

Нынешние изменения являются частью пражской кампании по борьбе с так называемым визуальным смогом на улицах города.

Источник: denik.cz