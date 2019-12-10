FlixBus отправит больше автобусов из Чехии в Украину

Компания с 11 декабря запускает новый маршрут между городами Пльзень и Одесса. Автобус будет ходить пять раз в неделю и делать остановки в Праге, Брно, Оломоуце и Кракове.

Фото: FlixBus

Среди украинских городов, через которые он будет проезжать на пути к конечной точке маршрута, — Львов, Тернополь, Хмельницкий, Винница и Умань. Транспортным партнером FlixBus на линии выступит предприятие Regabus, которое специализируется на перевозках между Чехией и Украиной с 1994 года.

Автобусы будут отправляться с пльзеньского автовокзала по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям в 14:00, через пражский «Флоренц» они будут проезжать в 16:15. Приезд в Краков — в 23:15, во Львов — в 06:25 следующего дня, в Одессу — в 20:05.

FlixBus уже во второй раз добавляет маршруты между Чехией и Украиной. С августа 2019 года автобусы компании позволяют попасть из Праги и Градца-Кралове напрямую в Киев, Житомир, Ровно и Львов.

Источник: auto.cz