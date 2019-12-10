Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.52
USD
23.07
RUB
0.36
UAH
0.97
Энциклопедия Карта Погода
03d 3 °C
FlixBus отправит больше автобусов из Чехии в Украину

FlixBus отправит больше автобусов из Чехии в Украину

Дмитрий Иволга 66 0
Компания с 11 декабря запускает новый маршрут между городами Пльзень и Одесса. Автобус будет ходить пять раз в неделю и делать остановки в Праге, Брно, Оломоуце и Кракове.
Фото: FlixBus
FlixBus отправит больше автобусов из Чехии в Украину

Среди украинских городов, через которые он будет проезжать на пути к конечной точке маршрута, — Львов, Тернополь, Хмельницкий, Винница и Умань. Транспортным партнером FlixBus на линии выступит предприятие Regabus, которое специализируется на перевозках между Чехией и Украиной с 1994 года.

Автобусы будут отправляться с пльзеньского автовокзала по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям в 14:00, через пражский «Флоренц» они будут проезжать в 16:15. Приезд в Краков — в 23:15, во Львов — в 06:25 следующего дня, в Одессу — в 20:05.

FlixBus уже во второй раз добавляет маршруты между Чехией и Украиной. С августа 2019 года автобусы компании позволяют попасть из Праги и Градца-Кралове напрямую в Киев, Житомир, Ровно и Львов. 

Источник: auto.cz 

Рассказать всем:
Темы
автобусы транспорт Украина
Читайте
по теме 
При столкновении автобусов в Праге ранены десятки человек
04.12.2019 10:15 Общество
При столкновении автобусов в Праге ранены десятки человек
2351 0
В центре Праги сгорел автобус дальнего следования. Фото
21.11.2019 10:39 Общество
В центре Праги сгорел автобус дальнего следования. Фото
3179 0
На автомагистрали D10 столкнулись 12 автомобилей
08.10.2019 08:48 Общество
На автомагистрали D10 столкнулись 12 автомобилей
3872 0
Чех шокировал немецкую дорожную полицию: в автобусе перевозил автомобиль
27.09.2019 10:06 Общество
Чех шокировал немецкую дорожную полицию: в автобусе перевозил автомобиль
3472 0
Последние новости:
09
декабря
Правила получения чешского гражданства станут строже
09.12.2019 18:56 Общество
Правила получения чешского гражданства станут строже
1571 0
Чехию ждет «мусорная революция»
09.12.2019 15:18 Общество
Чехию ждет «мусорная революция»
2786 0
Скорость новых пражских трамваев могут ограничить 40 км/ч
09.12.2019 13:07 Общество
Скорость новых пражских трамваев могут ограничить 40 км/ч
572 0
Суд подтвердил штрафы для Alza за работу по праздникам
09.12.2019 10:45 Экономика
Суд подтвердил штрафы для Alza за работу по праздникам
777 0
Безработица упала до минимума за последние 23 года
09.12.2019 10:15 Экономика
Безработица упала до минимума за последние 23 года
413 0
08
декабря
Зарплата президента вырастет до 302 700 крон, премьера – до 243 800 крон
08.12.2019 13:57 Экономика
Зарплата президента вырастет до 302 700 крон, премьера – до 243 800 крон
586 0
07
декабря
Михаил Галустян: «Заза Сухумский — это мое!»
07.12.2019 14:00 Интервью
Михаил Галустян: «Заза Сухумский — это мое!»
1366 0
06
декабря
В Чехии открылся горнолыжный сезон
06.12.2019 17:11 Спорт
В Чехии открылся горнолыжный сезон
1348 0
В Праге между Рождеством и Новым годом пройдет Неделя бесплатного спорта
06.12.2019 13:22 Спорт
В Праге между Рождеством и Новым годом пройдет Неделя бесплатного спорта
1909 0
Депутаты поддержали штраф до 50 млн крон за «двойное» качество продуктов
06.12.2019 12:09 Экономика
Депутаты поддержали штраф до 50 млн крон за «двойное» качество продуктов
1318 0


Мобильная версия