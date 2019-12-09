Правила получения чешского гражданства станут строже

Кабинет министров 9 декабря одобрил поправку к закону о гражданстве. Она вводит ряд новых требований. Например, соискатели должны будут подтвердить, что не совершали некоторые правонарушения.

Речь идет, в частности, о нарушении общественного порядка. Также закон уточняет требования к финансовому обеспечению претендентов на гражданство. Теперь они должны будут не только показать источники и размеры своих доходов, но и подтвердить, что этих сумм достаточно для покрытия их потребностей. Если у подающего заявление есть дети, он должен будет подтвердить, что способен их содержать.

Люди, прожившие в Чешской Республике не менее десяти лет, должны будут предъявить свидетельства своего фактического нахождения в стране. Это могут быть трудовые договоры, школьные аттестаты и т.д.

От сдачи экзамена на знание чешского языка (уровень B1) и чешских реалий будут освобождены те, кто как минимум три года обучался на чешском языке в начальной, средней, высшей или профессиональной школе или в консерватории, при этом нужно будет подтвердить не только продолжительность, но и результаты обучения. Таким образом правительство рассчитывает исключить случаи, когда засчитывалось обучение в школах, не соответствующих правовым нормам.

Соискатели в возрасте от 18 лет до 21 года смогут получить гражданство в упрощенном режиме, однако его предоставление больше не будет им гарантировано.

Законопроект также исключает пересмотр в судебном порядке решения об отказе в предоставлении гражданства людям, признанным представляющими угрозу для безопасности страны.

Отмечается, что с принятием поправок граждане Словакии, которым после распада Чехословакии получить гражданство Чехии было проще, чем остальным, должны оказаться в том же положении, что и граждане остальных стран Евросоюза.

Теперь инициативу предстоит рассмотреть нижней палате парламента. Изменения могут вступить в силу с середины 2020 года.

Источник: ceskenoviny.cz