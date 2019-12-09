Чехию ждет «мусорная революция»

Правительство одобрило пакет поправок, связанных с хранением и переработкой мусора. Они призваны мотивировать граждан к более тщательной сортировке мусора и повышают сборы за выброс несортированных бытовых отходов на свалки.

Фото: neprekonatelny.blog

Как рассказали в пресс-службе Министерства окружающей среды, где новые законы называют «большой мусорной революцией», цель инициатив – постепенное повышение доли отсортированных отходов с 35% в 2019 году до 75% к 2027-му. Также планируется, что на переработку к 2035 году будет поступать 65% смешанного мусора.

Платежи за размещение мусора на свалках постепенно вырастут с нынешних 500 крон за тонну до 1850 крон. В то же время населенные пункты, выполняющие указанные выше нормы по сортировке, до 2025 года будут по-прежнему платить 500 крон за тонну, а затем, до 2029 года, по 800 крон.

Сами свалки должны прекратить существование в 2030 году. Этот пункт вызвал критику у экологов, так как ранее говорилось о 2024 годе.

Ранее предлагаемая идея ввести залог за пластиковые бутылки одобрена не была, но законопроект оставляет за производителями или поставщиками упаковки такую возможность. В то же время производителей упаковки, которая подлежит переработке, обяжут создать достаточно густую сеть пунктов ее приема и соблюдать другие нормы, установленные директивой Евросоюза.

Другое важное новшество – введение так называемого принципа экомодуляции: в цену отдельных товаров с ограниченным сроком использования будут включены расходы на нейтрализацию их влияния на окружающую среду. Эта доплата пойдет в фонд коллективных систем – некоммерческих организаций, которые займутся сбором и переработкой таких изделий.

Источник: ceskenovinky.cz