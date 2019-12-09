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Скорость новых пражских трамваев могут ограничить 40 км/ч

Скорость новых пражских трамваев могут ограничить 40 км/ч

Александра Кириченко 344 0
Дорожное управление в ноябре подало административный иск против Транспортного предприятия Праги (DPP), требуя ограничения максимальной скорости трамваев типа 15T с 60 до 40 км/ч. Это связано с тем, что из-за конструктивного дефекта колес такие трамваи часто сходят с рельсов.
Фото: dpp.cz
Скорость новых пражских трамваев могут ограничить 40 км/ч

Техники DPP утверждают, что у транспортных средств разрушается резиновый слой под ободом, из-за чего последний получает лишнюю подвижность.

Решение пока не вступило в силу, поэтому в Транспортном предприятии Праги его официально не комментируют, но при этом отмечают, что принимают все необходимые меры для устранения проблем с колесами. В частности, идет замена резиновых элементов. Пока трамваи 15T, по данным Чешского телевидения, по возможности переведены на маршруты с меньшей нагрузкой. 

«Перевод трамваев – наше внутреннее рабочее решение, нашей целью было переместить составы типа 15T на технически менее требовательные маршруты», – заявил пресс-секретарь DPP Даниель Шаблик.

В связи с возможным ограничением скорости предприятие готовится подать рекламацию производителю трамваев – пльзеньскому заводу Škoda.

В течение 2019 года трамваи 15T несколько раз сходили с рельсов из-за проблем с колесами. Дорожное управление запустило административный процесс после того, как один из составов с подозрением на дефект был остановлен на улице Evropská.

Напомним, в конце октября сообщалось о планах DPP пражских властей повысить максимальную скорость трамваев с нынешних 60 км/ч до 70 км/ч.

Источник: idnes.cz 

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Темы
трамвай Транспортное предприятие Праги транспорт Прага
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