Скорость новых пражских трамваев могут ограничить 40 км/ч

Техники DPP утверждают, что у транспортных средств разрушается резиновый слой под ободом, из-за чего последний получает лишнюю подвижность.
Решение пока не вступило в силу, поэтому в Транспортном предприятии Праги его официально не комментируют, но при этом отмечают, что принимают все необходимые меры для устранения проблем с колесами. В частности, идет замена резиновых элементов. Пока трамваи 15T, по данным Чешского телевидения, по возможности переведены на маршруты с меньшей нагрузкой.
«Перевод трамваев – наше внутреннее рабочее решение, нашей целью было переместить составы типа 15T на технически менее требовательные маршруты», – заявил пресс-секретарь DPP Даниель Шаблик.
В связи с возможным ограничением скорости предприятие готовится подать рекламацию производителю трамваев – пльзеньскому заводу Škoda.
В течение 2019 года трамваи 15T несколько раз сходили с рельсов из-за проблем с колесами. Дорожное управление запустило административный процесс после того, как один из составов с подозрением на дефект был остановлен на улице Evropská.
Напомним, в конце октября сообщалось о планах DPP пражских властей повысить максимальную скорость трамваев с нынешних 60 км/ч до 70 км/ч.
Источник: idnes.cz