Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.54
USD
22.99
RUB
0.36
UAH
0.97
Энциклопедия Карта Погода
50d 0 °C
Суд разрешил ученице пражской школы носить хиджаб на занятиях

Суд разрешил ученице пражской школы носить хиджаб на занятиях

Александра Кириченко 14 0
Верховный суд встал на сторону девушки из Сомали, иски которой против средней медицинской школы ранее не удовлетворили районный и пражский городской суды. Запрет носить хиджаб во время теоретических занятий признан необоснованным.
Суд разрешил ученице пражской школы носить хиджаб на занятиях

Верховный суд также отметил, что Чешская Республика должна принимать религиозный плюрализм и быть к нему толерантным и не может дискриминировать или, наоборот, безосновательно давать преференции некоторым из религиозных направлений.

Теперь районному суду Праги 10 предстоит вновь рассмотреть это дело.

Девушка подала свой иск еще в 2013 году. Аян Джамаль Ахмеднуур прекратила обучение в средней медицинской школы после того, как директор потребовала от нее снимать головной убор не только на практических занятиях, как было оговорено изначально, но и на обычных уроках. Истица хотела получить извинения от школы и компенсацию в 60 тысяч крон.

Источник: ceskatelevize.cz 

Рассказать всем:
Темы
Мусульмане религия суды школы
Читайте
по теме 
Где жители Чехии не против встретить мусульман?
24.07.2018 10:48 Общество
Где жители Чехии не против встретить мусульман?
2272 0
Результаты исследования: Как в Западной Европе относятся к мусульманам?
05.06.2018 12:36 Общество
Результаты исследования: Как в Западной Европе относятся к мусульманам?
2427 0
Верховный суд ЕС вынес решение по запрету хиджабов на работе
14.03.2017 12:58 Общество
Верховный суд ЕС вынес решение по запрету хиджабов на работе
2313 0
Мусульманка из Чехии написала смелое письмо террористам
23.12.2016 11:12 Общество
Мусульманка из Чехии написала смелое письмо террористам
6206 0
Последние новости:
06
декабря
Производство первых электромобилей в Чехии начнется весной 2020 года
06.12.2019 09:37 Экономика
Производство первых электромобилей в Чехии начнется весной 2020 года
91 0
05
декабря
В пражском торговом центре тяжело ранили темнокожего мужчину
05.12.2019 18:38 Общество
В пражском торговом центре тяжело ранили темнокожего мужчину
1540 0
Сани с Микулашем, Чертом и Ангелом сбили восьмилетнюю девочку
05.12.2019 16:57 Общество
Сани с Микулашем, Чертом и Ангелом сбили восьмилетнюю девочку
953 0
Украинцу, при погоне за которым полицейские стреляли, наказание ужесточено до 5 лет
05.12.2019 13:55 Общество
Украинцу, при погоне за которым полицейские стреляли, наказание ужесточено до 5 лет
780 0
После теплых выходных выпадет снег
05.12.2019 12:21 Общество
После теплых выходных выпадет снег
525 0
Следующая массовая демонстрация против премьер-министра состоится в Праге 10 декабря
05.12.2019 10:10 Политика
Следующая массовая демонстрация против премьер-министра состоится в Праге 10 декабря
521 0
21 августа официально станет Днем памяти жертв вторжения и оккупации
05.12.2019 07:30 Политика
21 августа официально станет Днем памяти жертв вторжения и оккупации
514 1
04
декабря
Увеличенное пособие на ребенка получит больше семей, чем планировалось
04.12.2019 18:35 Экономика
Увеличенное пособие на ребенка получит больше семей, чем планировалось
24865 0
Оформить разрешение на строительство можно будет онлайн
04.12.2019 12:38 Общество
Оформить разрешение на строительство можно будет онлайн
742 0
При столкновении автобусов в Праге ранены десятки человек
04.12.2019 10:15 Общество
При столкновении автобусов в Праге ранены десятки человек
1908 0


Мобильная версия