Суд разрешил ученице пражской школы носить хиджаб на занятиях

Верховный суд встал на сторону девушки из Сомали, иски которой против средней медицинской школы ранее не удовлетворили районный и пражский городской суды. Запрет носить хиджаб во время теоретических занятий признан необоснованным.

Верховный суд также отметил, что Чешская Республика должна принимать религиозный плюрализм и быть к нему толерантным и не может дискриминировать или, наоборот, безосновательно давать преференции некоторым из религиозных направлений.

Теперь районному суду Праги 10 предстоит вновь рассмотреть это дело.

Девушка подала свой иск еще в 2013 году. Аян Джамаль Ахмеднуур прекратила обучение в средней медицинской школы после того, как директор потребовала от нее снимать головной убор не только на практических занятиях, как было оговорено изначально, но и на обычных уроках. Истица хотела получить извинения от школы и компенсацию в 60 тысяч крон.

Источник: ceskatelevize.cz