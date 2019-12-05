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В пражском торговом центре тяжело ранили темнокожего мужчину

В пражском торговом центре тяжело ранили темнокожего мужчину

Александра Кириченко 527 0
В торговом центре Flora двое неизвестных напали на иностранца с темным оттенком кожи. Одному из злоумышленников удалось скрыться.
Фото: Radim Vaculík, Právo
В пражском торговом центре тяжело ранили темнокожего мужчину

Второго нападавшего задержала охрана и передала полиции. По словам очевидцев, он отвечал на вопросы полицейских по-чешски.

По предварительной информации, пострадавший получил тяжелые ранения. До прибытия медиков свидетели пытались остановить у него кровотечение.

ЧП произошло на втором этаже, недалеко у выхода в сторону Виноградской улицы. Часть торгового центра сейчас закрыта.

Как позже рассказал пресс-секретарь полиции Ян Данек, инцидент начался еще в метро, мужчины стали толкать друг друга. Развязка наступила в магазине, откуда можно попасть из метро напрямую. Один из мужчин ударил другого ножом. Данек не подтвердил информацию о том, что нападавших было двое, и не стал комментировать возможный расовый мотив преступления.

Пострадавший был доставлен в Виноградскую больницу, он введен в состояние искусственной комы.

Источник: novinky.cz 

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Темы
Прага полиция торговые центры
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