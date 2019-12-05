После теплых выходных выпадет снег

Как сообщает Чешский гидрометеорологический институт, после нынешнего похолодания к выходным снова установится довольно теплая погода. Воздух прогреется до +9°C, и пройдут дожди, а вот в начале следующей недели почти на всей территории страны ожидаются снегопады.

В пятницу, 6 декабря, на большей части Чехии будет ясно, однако к вечеру усилится облачность. В результате немного потеплеет: столбик термометра покажет от +2 до +6°C.

В субботу температура продолжит расти. Ожидается +4…+8°C с периодическими осадками в виде дождя, выше 700 метров над уровнем моря — снега.

Пасмурная погода сохранится и в воскресенье, 8 декабря. Будет от +5 до +9°C с дождем на равнинах и снегом в горах.

В понедельник, 9 декабря, ожидается переменная облачность. Снег будет идти уже на высоте от 500 метров.

Во вторник и среду обильные «зимние» осадки ожидаются на всей территории страны. При этом температура будет держаться в пределах +1…+6°C.

Источник: aktualne.cz