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Оформить разрешение на строительство можно будет онлайн

Оформить разрешение на строительство можно будет онлайн

Дмитрий Иволга 165 0
Нижняя палата парламента одобрила законопроект, предполагающий создание электронной информационной системы для оформления всех документов, которые требуются для строительства. Она призвана ускорить и упростить подготовку к строительству, а также снизить риски для инвесторов, проектировщиков, инженеров и чиновников.
Оформить разрешение на строительство можно будет онлайн

На так называемом портале строителя будет собрана вся необходимая информация с четко установленными сроками оформления каждого из разрешений. Там же возникнет база документов, связанных с конкретными проектами, и можно будет вести так называемый строительный дневник. Помимо прочего планируется создать геопортал земельного планирования с присвоением зданиям уникального идентификационного номера, по которому можно будет отследить их историю от получения разрешения на строительства до сноса.

Проект получил одобрение Министерства местного развития. По словам главы ведомства Клары Досталовой, его можно будет реализовать за счет европейских дотаций. Авторы инициативы рассчитывают, что система заработает в 2023 году.

Теперь документ должен рассмотреть Сенат. Напомним, что Чехия относится к числу стран, где сложнее всего получить разрешение на строительство. Для этого нужно собрать 21 документ, что в среднем занимает 246 дней.

Источник: e15.cz 

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Темы
строительство недвижимость
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