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Спасатель попытался устроиться гинекологом по нарисованному в фотошопе диплому

Спасатель попытался устроиться гинекологом по нарисованному в фотошопе диплому

Дмитрий Иволга 713 0
В Праге задержали 43-летнего санитара скорой помощи, который так хотел работать гинекологом, что сначала попытался заказать оригинал медицинского диплома под видом реквизита для съемки фильма, а потом просто дорисовал документ в графической программе и начал рассылать резюме. За основу он взял диплом своей подруги.
Фото: Fefík
Спасатель попытался устроиться гинекологом по нарисованному в фотошопе диплому

Как рассказали в пресс-службе пражской полиции, сначала мужчина обратился в государственную типографию для печати ценных бумаг. Он представился журналистом и сказал, что диплом гинеколога нужен ему в качестве реквизита для съемки фильма. Свою заявку он дополнил фальшивым журналистским удостоверением, поддельным документом с государственным гербом, подтверждавшим его право на заказ реквизита, и в качестве образца для «реквизита» приложил оригинал диплома своей подруги-медика. Утверждается, что документ он взял без ведома женщины.

По наводке сотрудников типографии подозрительного мужчину задержали криминалисты и изъяли у него фальшивые бумаги. Сотрудник скорой помощи стал подозреваемым в деле о подделке и изменении официальных документов, но это не заставило его отказаться от мечты. Мужчина обратился к графическим программам и затем откликнулся на ряд вакансий, разослав поддельный диплом и другие документы. В пресс-службе не стали уточнять, в какие именно медучреждения он хотел устроиться, но известно, что речь шла о сфере вспомогательных репродуктивных технологий.

Потенциальный работодатель посчитал и кандидата, и его документы подозрительными, так что несостоявшегося гинеколога во время собеседования задержала полиция.

За подделку и изменение документов подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.

Источник: idnes.cz 

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Темы
Медицина и фармацевтика Прага полиция
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