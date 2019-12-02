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Синоптики рассказали о погоде на Рождество

Синоптики рассказали о погоде на Рождество

Дмитрий Иволга 724 0
Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ) представил долгосрочный прогноз, который затрагивает рождественский и предновогодний период. Он позволяет надеяться, что снег все-таки будет.
Синоптики рассказали о погоде на Рождество

В последнюю неделю, охваченную прогнозом (с 23 по 29 декабря), средняя ночная температура составит -4°C, дневная – от -2 до +1°C. Также в этот период ожидаются обильные осадки, вполне вероятно – в форме снега.

Текущая неделя обещает отрицательные температуры. По ночам ожидается от 0 до -6°C, днем – от -2 до +2°C. В то же время к выходным потеплеет до +6°C. Если в первую половину недели в горах ожидается снег, то ближе к уик-энду стоит рассчитывать скорее на дождь или снег с дождем.

С 9 по 15 декабря ожидается температура, немного превышающая типичную для этого периода: по ночам от 0 до -5°C, днем от 0 до +5°C. Осадки будут преимущественно смешанными. Неделя с 16 до 22 декабря не принесет серьезных изменений: по ночам обещают около -2, днем – около +3°C.

Источник: novinky.cz 

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погода Рождество
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