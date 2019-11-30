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В Праге началось тестирование трамвайной остановки нового типа

В Праге началось тестирование трамвайной остановки нового типа

Дмитрий Иволга 1133 0
Прототип новой остановки общественного транспорта установили на площади Палацкого. Внутри павильона находится информационная панель с актуальным графиком движения трамваев, также остановка будет оснащена Wi-Fi, USB-портом и репродуктором для слабослышащих.
Фото: Jan Malý / DPP
В Праге началось тестирование трамвайной остановки нового типа

Тестирование продолжится шесть месяцев. По его итогам проект при необходимости будет доработан, после чего предстоит выпуск целой пилотной серии. Также в следующем году в ходе тендера городские власти выберут производителя остановок нового типа. Также Прага выберет для них нового оператора, так как договор с действующим истекает летом 2021 года.

Проект авторства студии Artěl, согласно которому был выполнен прототип, стал победителем конкурса, проведенного Институтом планирования и развития Праги в прошлом году. Студия разработала семь разных вариантов остановки, объединенных общим дизайнерским решением. При серийном выпуске производство каждого из павильонов будет стоить не дороже 200 тысяч крон.

Источник: пресс-служба пражского магистрата

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Темы
Прага транспорт Транспортное предприятие Праги трамвай
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