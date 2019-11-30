В Праге началось тестирование трамвайной остановки нового типа

Тестирование продолжится шесть месяцев. По его итогам проект при необходимости будет доработан, после чего предстоит выпуск целой пилотной серии. Также в следующем году в ходе тендера городские власти выберут производителя остановок нового типа. Также Прага выберет для них нового оператора, так как договор с действующим истекает летом 2021 года.
Проект авторства студии Artěl, согласно которому был выполнен прототип, стал победителем конкурса, проведенного Институтом планирования и развития Праги в прошлом году. Студия разработала семь разных вариантов остановки, объединенных общим дизайнерским решением. При серийном выпуске производство каждого из павильонов будет стоить не дороже 200 тысяч крон.
Источник: пресс-служба пражского магистрата