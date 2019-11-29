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Почта предупредила о предпраздничном коллапсе

Почта предупредила о предпраздничном коллапсе

Александра Кириченко 35 0
Накануне Рождества Чешская почта готовится доставить 15 млн посылок — на 1 млн больше, чем годом ранее. Чтобы подарки пришли вовремя, руководство почты рекомендует отправителям соблюдать строгие дедлайны.
Фото: Filip Jandourek
Почта предупредила о предпраздничном коллапсе

Чтобы посылки пришли до Сочельника (24 декабря), они должны быть отправлены самое позднее 19-20 декабря (это четверг и пятница). Точный дедлайн зависит от типа отправления. Так, если посылка предназначена для личного вручения и доставки на дом, следует отослать ее до 19 декабря. Те, кто выберет доставку в почтовое отделение или службой Balíkovna, получат в свое распоряжение дополнительный день.

Представители Чешской почты сообщили, что, если в обычное время адресатам доставляют 150-200 тысяч посылок в день, то накануне Рождества это число превышает 300 тысяч. В связи с этим организация вынуждена нанять почти пять тысяч временных работников. Они в том числе будут заниматься доставкой по выходным 14-15 и 21-22 декабря. 

В пресс-службе почты сообщили, что постараются сделать все возможно для своевременной доставки посылок, полученных в последний момент, и призвали при покупке подарков в интернет-магазинах учитывать время, которое уходит на оформление заказов.

Источник: aktualne.cz 

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Темы
Чешская почта почта Рождество подарки
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