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В Праге в 2021 году распахнет двери экологичная «школа будущего»

В Праге в 2021 году распахнет двери экологичная «школа будущего»

Дмитрий Иволга 101 0
В результате капитальной реконструкции, которая началась в сентябре, средняя школа «Центр профессиональной технико-экономической подготовки» (COPTH) в Праге 9 получит здание с нулевым потреблением энергии: с солнечными панелями, светодиодным освещением, сбором дождевой воды и зеленой крышей.
Фото: Ecoten
В Праге в 2021 году распахнет двери экологичная «школа будущего»

Здание было построено в 70-х годах прошлого века. В обновленном виде оно откроется для студентов в учебном году 2021/2022. Реализация проекта обойдется в 220 млн крон. Большая часть этих денег поступит из фондов Евросоюза.

Помимо прочего, школа будет оборудована современной системой безопасности. Перед входом в училище появится парковка для велосипедов, а также для электровелосипедов и электромобилей с зарядной станцией.

Здание школы до реконструкции

Важной частью проекта станет зелень не только на крыше, но и в зоне отдыха у школы. Внешние стены будут обвиты плющом, что обеспечит лучшее затенение. Для полива будет использоваться собранная дождевая вода, а вода из душевой найдет повторное применение в туалетах.

Внутри школы также будет находиться зона отдыха. Авторы проекта из компании Ecoten уделяют большое внимание безопасности. Кроме систем видеонаблюдения и оповещения о возгорании, планируется организовать вход студентов по пластиковым картам. Незарегистрированные посетители не смогут, например, подключиться к школьному Wi-Fi. Наконец, из коридоров благодаря прозрачным фрагментам стен будет видно происходящее в классах.

Источник: aktualne.cz 

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Темы
экология образование школы
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