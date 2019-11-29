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Карел Готт приблизился по популярности к Масарику и Карлу IV

Карел Готт приблизился по популярности к Масарику и Карлу IV

Александра Кириченко 121 0
Центр изучения общественного мнения (CVVM) представил список самых значимых чешских фигур в 2019 году, составленный на основе опроса самих чехов. К тройке бесспорных лидеров вплотную приблизился недавно скончавшийся певец Карел Готт.
Фото: архив Карела Готта
Карел Готт приблизился по популярности к Масарику и Карлу IV

Первое место занимает император Священной римской империи Карл IV, набравший 20% голосов. 19% респондентов считают своим самым выдающимся соотечественником первого президента независимой Чехословакии Томаша Гаррига Масарика. Замыкает тройку с 18% бывший президент Чехии Вацлав Гавел.

Наконец, исполнитель Карел Готт в этом году набрал 16%, что позволило ему занять четвертое место.

Остальные персоналии набрали значительно меньше голосов, в пределах 6%. Примечательно, что в список попали и ныне здравствующие чехи, например хоккеист Яромир Ягр и актуальный и бывший президенты Милош Земан и Вацлав Клаус, а еще вымышленный персонаж Яра Цимрман. Всего участники опроса упомянули около двух сотен имен. 

 

Самая значимая личность (%)
Персона 2007 2013 2019
Карл IV 28 24 20
Томаш Гарриг Масарик 22 23 19
Вацлав Гавел 11 20 18
Карел Готт 1 1 16
Ян Гус 5 5 4
Милош Земан - 1 3
Ян Амос Коменский 6 4 3
Яромир Ягр - 1 2
Ян Жижка 3 1 1
Вацлав Клаус 3 1 1
Яра Цимрман 1 2 1
источник: CVVM

Также респондентов попросили сказать, какой период в отечественной истории они считают наиболее выдающимся. 36% вспомнили о временах Карла IV, 22% назвали Первую республику, по 17% — времена гуситов и эпоху национального возрождения.

Самыми значимыми событиями с момента окончания Первой мировой войны люди чаще всего называли Бархатную революцию, возникновение независимой Чехословакии в 1918 году и окончание Второй мировой войны.

Источник: novinky.cz 

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Темы
Опрос общественного мнения история Карл IV Вацлав Гавел Вацлав Клаус Милош Земан Ян Гус Ян Амос Коменский
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