Карел Готт приблизился по популярности к Масарику и Карлу IV

Центр изучения общественного мнения (CVVM) представил список самых значимых чешских фигур в 2019 году, составленный на основе опроса самих чехов. К тройке бесспорных лидеров вплотную приблизился недавно скончавшийся певец Карел Готт.

Фото: архив Карела Готта

Первое место занимает император Священной римской империи Карл IV, набравший 20% голосов. 19% респондентов считают своим самым выдающимся соотечественником первого президента независимой Чехословакии Томаша Гаррига Масарика. Замыкает тройку с 18% бывший президент Чехии Вацлав Гавел.

Наконец, исполнитель Карел Готт в этом году набрал 16%, что позволило ему занять четвертое место.

Остальные персоналии набрали значительно меньше голосов, в пределах 6%. Примечательно, что в список попали и ныне здравствующие чехи, например хоккеист Яромир Ягр и актуальный и бывший президенты Милош Земан и Вацлав Клаус, а еще вымышленный персонаж Яра Цимрман. Всего участники опроса упомянули около двух сотен имен.

Самая значимая личность (%) Персона 2007 2013 2019 Карл IV 28 24 20 Томаш Гарриг Масарик 22 23 19 Вацлав Гавел 11 20 18 Карел Готт 1 1 16 Ян Гус 5 5 4 Милош Земан - 1 3 Ян Амос Коменский 6 4 3 Яромир Ягр - 1 2 Ян Жижка 3 1 1 Вацлав Клаус 3 1 1 Яра Цимрман 1 2 1 источник: CVVM

Также респондентов попросили сказать, какой период в отечественной истории они считают наиболее выдающимся. 36% вспомнили о временах Карла IV, 22% назвали Первую республику, по 17% — времена гуситов и эпоху национального возрождения.

Самыми значимыми событиями с момента окончания Первой мировой войны люди чаще всего называли Бархатную революцию, возникновение независимой Чехословакии в 1918 году и окончание Второй мировой войны.

Источник: novinky.cz