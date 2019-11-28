В Чехию нелегально везут сотни тонн мусора из Западной Европы

В этом году таможенники зафиксировали 48 таких случаев против 19 в прошлом, сообщает Генеральное таможенное управление. Прежде всего мусор везут из Германии и Италии.

Рост числа подобных инцидентов связывают с запретом на экспорт пластиковых отходов в Китай и другие страны Азии. В некоторых случаях Чехия должна стать конечной точкой, а в других лишь планируется транзит.

В связи ростом объемов нелегального ввоза мусора таможенное управление в первой половине ноября на всей территории республики провело акцию «Пластик». В течение 10 дней на границах и внутри Чехии было задержано 17 грузовиков с 410 тоннами отходов. Согласно документам, в них должен был находиться чистый пластик, но на деле это был несортированный бытовой мусор.

«Согласно приложенной документации, в 16 случаях отходы должны были закончить свой путь в Польше и в Чехии. В одном случае их должны были отвезти в Болгарию. В 11 случаях мусор везли из Германии, в пяти из Италии и в одном из Австрии», — рассказала пресс-секретарь Генерального таможенного управления Гана Прудичкова. Отходы были возвращены отправителям.

Источник: e15.cz