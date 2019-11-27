Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.51
USD
23.2
RUB
0.36
UAH
0.97
Энциклопедия Карта Погода
10n 6 °C
Пражские ночлежки будут принимать бездомных вместе с их собаками

Пражские ночлежки будут принимать бездомных вместе с их собаками

Александра Кириченко 140 0
В воскресенье, 1 декабря, в столице начнет в полной мере действовать комплекс мероприятий, призванных помочь людям без крыши над головой пережить холодную погоду.
Пражские ночлежки будут принимать бездомных вместе с их собаками

В этом сезоне некоторые ночлежки впервые станут принимать бездомных вместе с их питомцами. Также большее внимание будет уделено помощи тем людям, у которых есть проблемы со здоровьем. Вместе с социальными службами в специальных мероприятиях, как обычно, будут участвовать сотрудники городской полиции.

«Бездомные, которые хотят остаться вместе со своими собаками, долгое время оставались без системной помощи и подвергались серьезному риску из-за ночных морозов, — пояснила Милена Йонова, отвечающая в пражском городском совете за социальную политику. — Поэтому теперь в отдельных ночлежках появятся и лежанки для собак, и будки во дворах. По ночам сотрудники городской полиции будут патрулировать места, где могут заночевать под открытым небом люди без дома, и предлагать отвезти их в безопасное место силами социальных работников. Очень важно, чтобы помощь умели оказывать и рядовые пражане».

Прежде всего жителей города призывают сообщать о бездомных, которые спят зимой на улице, по телефону городской полиции — 156. Также им рекомендуют сдавать ненужную теплую одежду благотворительным организациям (пражскому Центру социальных служб, Армии спасения, Naděje и другим).

Если существующие ночлежки окажутся переполненными, город обязуется предоставить дополнительные места в отапливаемых шатрах. Для людей, имеющих проблемы со здоровьем, будет организовано размещение в приютах и общежитиях с медицинским уходом.

В этом году из-за похолодания зимние меры по помощи бездомным в Праге начали принимать еще в ноябре, но официально и в полной мере программа действует с 1 декабря по конец марта 2020 года.

Тем временем журнал Nový Prostor, за счет продажи которого люди в тяжелой ситуации могут получить крышу над головой, в честь своего 20-летия проводит благотворительный бал Homeless ples. Он состоится 13 декабря в пражском Жофине. Билеты на бал, на который будут приглашены распространители издания, можно купить онлайн по цене от 690 до 5000 крон.

Источник: пресс-служба магистрата Праги

Рассказать всем:
Темы
бездомные благотворительность животные Прага
Читайте
по теме 
Бездомные 21 ноября проводят «день открытых дверей»
21.11.2019 10:08 Общество
Бездомные 21 ноября проводят «день открытых дверей»
1022 0
Экстремальные морозы в Чехии унесли жизни восьми человек
01.03.2018 10:57 Общество
Экстремальные морозы в Чехии унесли жизни восьми человек
3365 0
Чешский блогер свозил на море бездомного, люди возмущены
21.11.2017 11:45 Общество
Чешский блогер свозил на море бездомного, люди возмущены
4385 0
В Брно на полицейских напали 20 бездомных
28.04.2017 15:56 Общество
В Брно на полицейских напали 20 бездомных
3731 0
Последние новости:
27
ноября
Депутаты одобрили повышение минимальной зарплаты до 14 600 крон
27.11.2019 16:11 Экономика
Депутаты одобрили повышение минимальной зарплаты до 14 600 крон
1 0
Жителям Праги сегодня необходимо перенастроить оборудование для приема ТВ-сигнала
27.11.2019 12:05 Общество
Жителям Праги сегодня необходимо перенастроить оборудование для приема ТВ-сигнала
299 0
Чехи заняли третье место в Европе по потреблению соли
27.11.2019 08:50 Общество
Чехи заняли третье место в Европе по потреблению соли
201 0
26
ноября
Русские хакеры заработали 30 млн евро на оформлении чешских виз вьетнамцам
26.11.2019 18:36 Общество
Русские хакеры заработали 30 млн евро на оформлении чешских виз вьетнамцам
1754 0
Трамваи могут пустить через сквер у Главного вокзала
26.11.2019 15:28 Общество
Трамваи могут пустить через сквер у Главного вокзала
644 0
В Чехии проведут «перепись» посещающих кормушки птиц
26.11.2019 12:48 Общество
В Чехии проведут «перепись» посещающих кормушки птиц
220 0
Российские звезды кино приняли участие в закрытии Flash Film Festival в Праге
26.11.2019 14:00 Пресс-релизы
Российские звезды кино приняли участие в закрытии Flash Film Festival в Праге
469 0
Чешская контрразведка предупредила о росте масштабов пророссийской дезинформации
26.11.2019 11:08 Политика
Чешская контрразведка предупредила о росте масштабов пророссийской дезинформации
911 1
Прагу и Бероун соединит 25-километровый тоннель
26.11.2019 09:05 Экономика
Прагу и Бероун соединит 25-километровый тоннель
2549 0
25
ноября
В Праге могут поставить памятник власовцам, посольство РФ против
25.11.2019 20:21 Политика
В Праге могут поставить памятник власовцам, посольство РФ против
925 0


Мобильная версия