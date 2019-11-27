Жителям Праги сегодня необходимо перенастроить оборудование для приема ТВ-сигнала

В среду, 27 ноября, накануне полуночи чешские передатчики «Цукрак» и «Жижков», обеспечивающих телевизионное вещание в Праге и Среднечешском крае, перестанут передавать сигнал в старом цифровом формате. Чтобы продолжить смотреть передачи Чешского телевидения в формате DVB-T2, необходимо перенастроить «умный» телевизор на новые частоты или подключить приставку.

Как рассказал торговый менеджер компании PROMSAT CZ Вацлав Билек, до трети населения может не иметь подходящего оборудования и не справиться с настройкой самостоятельно. Прежде всего это пожилые люди, проживающие в многоквартирных домах. Настройку могут осуществить техники, которые будут готовы к вызовам. Однако это услуга не предоставляется бесплатно, а стоит несколько сотен крон.

Заранее готова к переключению, по оценке Билека, лишь четверть домохозяйств. Также он отмечает, что наиболее сложная ситуация может сложиться в январе 2020 года, когда на новые частоты будут переходить коммерческие станции и Чешское телевидение в других регионах республики.

Между тем в продаже закончились самые дешевые приставки (сет-топ боксы) по цене около 500 крон, а новые партии ожидаются лишь ближе к весне. Так, в гипермаркете электроники Alza.cz признают, что наиболее бюджетные модели раскуплены, самая дешевая сейчас доступна по 899 крон. Подобная ситуация сложилась и в магазинах Datart, где наиболее доступное оборудование стандарта DVB-T2 стоит около 800 крон.

420on.cz ранее публиковал статью о переходе на новый стандарт цифрового вещания.

Источник: novinky.cz