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Жителям Праги сегодня необходимо перенастроить оборудование для приема ТВ-сигнала

Жителям Праги сегодня необходимо перенастроить оборудование для приема ТВ-сигнала

Александра Кириченко 299 0
В среду, 27 ноября, накануне полуночи чешские передатчики «Цукрак» и «Жижков», обеспечивающих телевизионное вещание в Праге и Среднечешском крае, перестанут передавать сигнал в старом цифровом формате. Чтобы продолжить смотреть передачи Чешского телевидения в формате DVB-T2, необходимо перенастроить «умный» телевизор на новые частоты или подключить приставку.
Жителям Праги сегодня необходимо перенастроить оборудование для приема ТВ-сигнала

Как рассказал торговый менеджер компании PROMSAT CZ Вацлав Билек, до трети населения может не иметь подходящего оборудования и не справиться с настройкой самостоятельно. Прежде всего это пожилые люди, проживающие в многоквартирных домах. Настройку могут осуществить техники, которые будут готовы к вызовам. Однако это услуга не предоставляется бесплатно, а стоит несколько сотен крон.

Заранее готова к переключению, по оценке Билека, лишь четверть домохозяйств. Также он отмечает, что наиболее сложная ситуация может сложиться в январе 2020 года, когда на новые частоты будут переходить коммерческие станции и Чешское телевидение в других регионах республики.

Между тем в продаже закончились самые дешевые приставки (сет-топ боксы) по цене около 500 крон, а новые партии ожидаются лишь ближе к весне. Так, в гипермаркете электроники Alza.cz признают, что наиболее бюджетные модели раскуплены, самая дешевая сейчас доступна по 899 крон. Подобная ситуация сложилась и в магазинах Datart, где наиболее доступное оборудование стандарта DVB-T2 стоит около 800 крон.

420on.cz ранее публиковал статью о переходе на новый стандарт цифрового вещания.

Источник: novinky.cz 

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Темы
телевидение Прага Среднечешский край
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