Трамваи могут пустить через сквер у Главного вокзала

Руководство Праги 1 одобрило проект прокладки новой трамвайной линии через сады Врхлицкого у Главного железнодорожного вокзала, подготовленный Институтом планирования и развития (IPR).

Предполагается, что новый участок будет вести от здания Национального музея (где соединится с другой новой веткой, ведущей с Виноградской улицы на Вацлавскую площадь) через сады Врхлицкого по направлению к улице Opletalova.

«Трамвай — это градообразующий элемент. Я верю, что нам удастся наконец оживить территорию перед Главным вокзалом и все сады Врхлицкого — парк, который для многих становится своеобразными воротами в Прагу», — заявил заместитель старосты Праги 1 по земельному развитию Петр Гейма.

Источник: IPR

Для строительства этой ветки необходимо внести изменения в земельный план по согласованию с пражским городским советом. Таким образом, дата начала реализации проекта пока неизвестна.

Ранее 420on.cz писал о том, как будут ходить трамваи через реконструированную Вацлавскую площадь.

Источник: facebook-аккаунт IPR