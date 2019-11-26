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В Чехии проведут «перепись» посещающих кормушки птиц

В Чехии проведут «перепись» посещающих кормушки птиц

Александра Кириченко 132 0
Чешское орнитологическое общество запустило проект «Птичий час» (Ptačí hodinka), цель которого — научить широкую общественность правильно кормить птиц, которые зимой не улетают в теплые края. Также в рамках проекта в январе состоится вторая «перепись» птиц Чешской Республики.
В Чехии проведут «перепись» посещающих кормушки птиц

На сайте, посвященному проекту, рассказывается, что подходит в качестве корма для птиц, а что категорически нет, как самостоятельно изготовить кормушку и как отличить один вид птиц о другого.

Сама «перепись» будет проходить с 10 по 12 января 2020 года. Присоединиться к ней могут все желающие. Уже сейчас на сайте начали публиковать информацию, которая поможет грамотно провести учет пернатых. Кроме того, энтузиасты смогут попрактиковаться 5 декабря в пражском парке Hvězda под руководством опытных орнитологов.

«У каждого вида нужно записывать максимальное количество особей одного вида, присутствующих одновременно. Например, вы видите трех обыкновенных лазоревок, через минуту их там шесть, а еще через минуту — одна? Записывайте шесть. В таком простом исследовании может принять участие буквально каждый», — поясняют авторы проекта.

Прошлогодняя «перепись» показала, что самая распространенная зимующая птица в Чехии — это большая синица. Представителей этого вида заметили на 86% кормушек. На втором месте полевой воробей, на третьем — его домашний сородич.

Также Чешское орнитологическое общество выпустило плакат, который научит различить виды птиц (и поможет запомнить их названия на чешском).

Источник: idnes.cz 

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животные статистика экология
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