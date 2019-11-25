В Брно нетрезвая иностранка вломилась в квартиру и приняла чужого младенца за своего

Полиция сообщает о курьезном случае: гражданка одной из восточноевропейских стран после вечеринки по ошибке проникла в чужую квартиру, где проживает семья с младенцем. Приняв ребенка за своего, она начала его убаюкивать. Возмущенные родители вызвали стражей порядка.

«В состоянии алкогольного опьянения женщина не заметила, что ребенок, которого она держала на руках, не ее», — рассказал пресс-секретарь полиции Давид Халоупка.

В крови возмутительницы спокойствия было обнаружено 1,3 промилле алкоголя. Протрезвев, женщина объяснила, что у нее нет особого опыта в употреблении спиртного. «Она извинилась за свое поведение и пообещала, что больше никогда не притронется к алкоголю», — отметил пресс-секретарь.

В полиции пока не решили, как действовать дальше. Сейчас стражи порядка выясняют, как женщина попала в квартиру — был ли взлом или хозяева оставили дверь незапертой.

Источник: novinky.cz