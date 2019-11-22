В рыбе из Влтавы оказалось меньше ртути, чем в покупной

Государственное ветеринарное управление провело анализ 14 рыб, выловленных в черте столицы, и 18 закупленных в пражских магазинах. В первом случае превышение допустимого содержания ртути обнаружено в двух образцах, во втором — в пяти.

В Праге уровень ртути оказался превышен у леща, выловленного в «слепом» рукаве Влтавы в районе Либень, и у окуня, пойманного у очистных сооружений в Подбабе. Из магазинных рыб хуже всего себя проявили меч-рыба из Шри-Ланки с пятикратным превышением допустимого уровня, а также тунцы из Омана и Шри-Ланки.

Стоит отметить, что исследователи не столкнулись ни с какими экстремальными цифрами. Во всех указанных случаях превышен уровень, рекомендованный американским агентством по охране природы, и лишь меч-рыба не соответствует стандартам Евросоюза.

По словам Каролины Брабцовой из сообщества Arnika, которое организовало исследование, такие превышения не представляют риска для здоровья человека. Также она отметила, что содержание ртути часто бывает повышено у хищных морских рыб, а у любимого чехами рождественского карпа она, наоборот, одна из самых низких. Высокая концентрация этого вещества прежде всего опасна для женщин.

Источник: aktualne.cz