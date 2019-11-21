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За год число украинцев в Чехии выросло на 14,5 тысячи, россиян — всего на 166

За год число украинцев в Чехии выросло на 14,5 тысячи, россиян — всего на 166

Александра Кириченко 505 0
70% всех выходцев из стран за пределами Евросоюза, легально проживающих в Чехии, приходится на граждан трех государств — Украины, Вьетнама и России. Об этом говорится в отчете МВД для правительства.
За год число украинцев в Чехии выросло на 14,5 тысячи, россиян — всего на 166

По данным на конец первого полугодия 2019 года, число украинцев в Чехии за последние 12 месяцев выросло на 14 435 и достигло 140 503 человек. За тот же период приехали 762 вьетнамца, и к концу лета их стало 61 507. Число официально живущих в Чешской Республике россиян увеличилось всего на 166 и составило 37 717 человек.

Четвертое место среди представителей третьих стран занимают граждане Монголии (9467), пятое — американцы (8066, за год их стало на 1145 меньше), шестое — белорусы (6804), седьмое — китайцы (7578).

Всего в Чехии, по данным на конец первого полугодия 2019 года, официально проживало 341 496 выходцев из третьих стран, что составляет более 3% всего населения. Две трети из них, 206 тысяч, имеют ПМЖ. «То, что большинство иностранцев проживают в Чехии на постоянных основаниях, можно считать позитивным явлением с точки зрения интеграции», — говорится в отчете МВД.

В прошлом году гражданство Чехии получили 5287 иностранцев. Больше всего среди них украинцев (1317) и россиян (633). Далее следуют словаки (501), вьетнамцы (501) и белорусы (139). Число заявок растет с 2014 года, когда стало возможно стать чехом, не отказываясь от текущего гражданства.

Источник: novinky.cz 

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Темы
иностранцы Министерство внутренних дел украинцы русские белорусы статистика
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