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40% чехов к 16 годам пробовали электронные сигареты

40% чехов к 16 годам пробовали электронные сигареты

Дмитрий Иволга 164 0
Регулярно электронные сигареты курят 17% подростков и 5% взрослых. В то же время классические сигареты курят 2,5 млн жителей Чехии, то есть около четверти всего взрослого населения.
40% чехов к 16 годам пробовали электронные сигареты

Такие данные приводит организация «Национальная линия по борьбе с зависимостью» (Národní linka pro odvykání). 

«Электронные сигареты у нас используют чуть меньше 5% взрослых. Их популярность растет прежде всего у молодого поколения», — отметил руководитель Центра изучения и профилактики использования табака аддиктолог Адам Кулганек.

Также, по данным Министерства финансов, в прошлом году в Чехию было импортировано около 600 тысяч систем нагревания табака (IQOS), в этом году цифра должна удвоиться. 

Представители Национальной линии по борьбе с зависимостью считают, что электронные сигареты и нагреваемый табак могут стать решением для курильщиков, которые хотят отказаться от классических сигарет, но не в состоянии полностью бросить курить.

Курение ежегодно становится в Чехии причиной 15-16 тысяч смертей и в среднем сокращает жизнь на десять лет. Стоит отметить, что страховые компании ежегодно покрывают лекарства для лечения никотиновой зависимости на сумму до четырех тысяч крон.

Источник: ceskenoviny.cz 

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Темы
курение здоровье Медицина и фармацевтика
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