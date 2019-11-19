В Чехии началось строительство первого самодостаточного дома

Дом, который появится возле города Вышши-Брод (Южночешский край), будет получать всю необходимую энергию от солнечных батарей и запасать ее, а также использовать дождевую воду. Желающие смогут остановиться в нем на некоторое время.

Фото: csdum.cz

Кроме того, авторы проекта обещают после завершения строительства обнародовать все чертежи и схемы, чтобы люди могли их использовать для создания подобных построек. Некоторые документы доступны уже сейчас.

«Нашей целью было создать проект маленького, скромного домика с долгим сроком службы. Поэтому в качестве материала мы выбрали цельнокерамический кирпич. Такие кирпичи минимизируют потребление энергии и помогут поддерживать комфортную температуру зимой и летом… Но самая сложная задача, конечно, заключается в том, чтобы сделать проживание в доме комфортным без подключения инженерным сетям. Над ее решением работала довольна большая техническая команда», — рассказал основатель проекта Павел Подруг.

Частью проекта станет литий-фосфатный аккумулятор емкостью 20 кВт⋅ч для хранения солнечной энергии и подземный бак для дождевой воды объемом 16 кубометров. Сточные воды будут очищаться биологическим способом и возвращаться на участок. Для питьевой воды пробурят скважину. При недостатке осадков эта же вода будет использоваться для стирки и других нужд, а при избытке — наполнять искусственное озеро на участке.

Следить за ходом строительства дома можно на Facebook и Instagram.

Источник: tvarchitect.com