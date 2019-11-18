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Полиция разыскивает 32-летнего украинца после двойного убийства

Полиция разыскивает 32-летнего украинца после двойного убийства

Дмитрий Иволга 1147 0
Двое мертвых мужчин были обнаружены вечером в воскресенье, 17 ноября, в общежитии поселка Опатовице-над-Лабем между Пардубице и Градцем-Кралове. Полиция констатировала насильственную смерть и объявила в розыск украинца спортивного телосложения.
Фото: Mariusz Stankowski, EuroZprávy.cz
Полиция разыскивает 32-летнего украинца после двойного убийства

Сообщается, что перед этим одну из жертв спасатели пытались реанимировать, но безуспешно.

«В связи с расследованием насильственного преступления полиция разыскивает подозреваемого, 32-летнего гражданина Украины, высокого роста и спортивного телосложения. Он может быть одет в темную одежду и шапку и иметь в руке сумку», — сообщила пресс-секретарь полиции Дита Голечкова. Разыскиваемый гражданин УкраиныФото: Policie ČR

Издание Právo утверждает, что разыскиваемого зовут Максим Андреев. Уточняется, что его рост составляет 190-200 см. Полиция прилагает фото подозреваемого и призывает всех, у кого есть информация об этом человеке, звонить по телефону 158.

Источник: novinky.cz 

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Темы
полиция убийство украинцы иностранцы
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