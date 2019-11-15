Полиция задержала мужчину, угнавшего Audi с младенцем

Полиция нашла и задержала человека, который в начале ноября угнал в Праге 4 легковой автомобиль с шестимесячной девочкой. Женщина, принесшая ребенка в полицию, оказалась знакомой преступника.

Фото: Policie ČR

Задержанному 34 года, ему предъявлены обвинения в краже, и он уже признался в совершенном преступлении. Установить его личность помогли свидетели.

Мужчина рассказал, что не планировал угонять машину и сел за руль только потому, что двери были не заперты, а двигатель запущен. Приехав значительное расстояние, он заметил на заднем сиденье автокресло со спавшим малышом, запаниковал и, не зная, что делать, позвонил своей знакомой. Они встретились, женщина забрала ребенка и отнесла в полицию, сообщив, что нашла его на парковке.

Как ранее сообщал 420on.cz, автомобиль угнали от школы на улице Mikulova в понедельник, 4 ноября. 41-летняя женщина отлучилась на несколько минут, чтобы забрать старшую дочь, и, вернувшись, не обнаружила ни машины, ни младшего ребенка.

Вскоре младенца ей вернули в целости и сохранности, а Audi угонщик в ночь на среду бросил на одном из перекрестков в Праге 4 после небольшой аварии.

Источник: aktualne.cz